Saw X boucle la boucle : après le retour de John Kramer, l’apprenti de Jigsaw songe à revenir

Le 23 octobre 2023, c’est la date fixée pour la première de Saw X, un film très attendu par les fans d’une franchise qui porte la bannière de la terreur, de la violence et du gore depuis près de 20 ans. Et même si l’attente est encore longue, les choses deviennent intéressantes autour de lui : si le retour de John Kramer en Jigsaw à 80 ans s’est confirmé il y a quelques jours, désormais tout pointe vers le retour de Shawnee Smith en Amanda, sa apprenti.

On dit que quand le fleuve sonne… Sans aller plus loin, le média spécialisé Deadline tient pratiquement pour acquis, en exclusivité, le retour de l’actrice américaine, que l’on a pu voir dans jusqu’à 5 volets de la saga, ainsi que dans de nombreux films et séries (Leaving Las Vegas, The Grudge 3, Files X). Sans aucun doute, ce serait une fantastique nouvelle pour les fans de la saga, puisque tout comme nous ne pouvions pas le concevoir sans Jigsaw, nous ne le ferions pas non plus sans la figure d’Amanda à ses côtés.

Shawnee Smith dans le rôle d’Amanda. PHOTO : Carburant d’horreur

Dans quel ordre regarder tous les films Saw ?

Avec autant d’épisodes, la même chose s’est finalement produite comme avec d’autres comme Star Wars : il y a une division d’opinion dans la communauté sur quel est le bon ordre pour les voir. D’une part, nous avons la date de sortie, qui correspond à la numérotation. De l’autre, l’ordre chronologique, dans lequel on voit qu’il convient de commencer par Saw IV, le film dans lequel, entre autres, on apprend l’origine de la célèbre marionnette. Dans ce lien, vous avez toutes les informations.

De retour à Saw X, la date de sortie est prévue pour le 23 octobre 2023 dans les salles du monde entier. Et bien que trop de détails sur l’intrigue ne soient pas encore connus, tout indique que nous sommes face à un prequel. Allons-nous y jouer un jeu ?

Source | Date limite