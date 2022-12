Xiaomi 13 Pro : 2023 sera élégant

Initialement uniquement destiné à la Chine, le constructeur Xiaomi a présenté son dernier smartphone phare. Le Xiaomi 13 Pro s’appuie sur des plates-formes que d’autres fabricants installeront également dans leurs meilleurs appareils et promettent ainsi une année 2023 passionnante pour les smartphones.

Points forts du Xiaomi 13 Pro :

Le processeur Snapdragon 8 Gen 2. Le processeur actuellement le plus rapide de Qualcomm, qui a rattrapé l’A16 Bionic d’Apple et le dépasse partiellement en termes de performances graphiques

Stockage plus rapide : UFS 4.0 (stockage de masse) et LPDDR5X (mémoire) pour un traitement plus rapide des données

refroidissement liquide

Mode de charge rapide de 120 watts, qui devrait charger complètement la batterie (4 820 mAh) en 19 minutes (sans fil avec 50 watts toujours en 36 minutes)

Système de triple caméra Leica avec grand angle, ultra grand angle, zoom 3,3x et fonction macro

Capteur de caméra principal de 1 pouce par Sony IMX989 intégré. C’est plus grand que dans la plupart des appareils photo numériques compacts.

Écran 6,73″ 2K (522 ppp) avec écran LTPO 1-120 Hz, luminosité jusqu’à 1900 nits (très lumineux), HDR10+, 1,07 milliard de couleurs

Une configuration mémoire élevée de 256/12 Go en standard.

Deux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

boîtier en céramique

Résistant à l’eau et à la poussière selon IP68

Certains des composants le révèlent déjà : ce sont des techniques que l’on retrouve également dans d’autres fleurons Android et qui seront assez certaines.

Le Xiaomi 13 Pro est résistant à la poussière et à l’eau selon IP68

Xiaomi 13 Pro en comparaison

L’équipement a l’air bien. Processeur le plus rapide possible, bonnes propriétés de mémoire. Vous pouvez vous attendre à un son exceptionnel, le dos en verre et en céramique sera bien protégé contre les rayures et les chocs. Grâce à IP68, le boîtier est également résistant à la poussière et à l’eau même contre une immersion permanente (30 minutes) jusqu’à 1 mètre.

1 900 nits sont lumineux pour un écran – mais les meilleurs appareils de Samsung comme le Samsung S22 Ultra et l’Apple iPhone 14 Pro suivent. Même un écran avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hertz n’a rien de spécial en 2022. Pas plus qu’un mode de charge rapide de 120 watts (recharge complète de la batterie en moins de 20 minutes !) – même si Apple, Samsung et Google ne suivent toujours pas cette tendance louable dans le nouveau Pixel 7 Pro.

Capteur 1 pouce : aussi grand que celui des premiers appareils photo Nikon

Même un appareil photo de 1 pouce n’est pas exclusif à Xiaomi. Et que le module de caméra est celui de Sony, nous le trouverons également dans d’autres produits phares pour 2023. Soit dit en passant, c’est louable. Un capteur plus grand fournit des images plus lumineuses, plus de détails, moins de bruit. Et à 1 pouce, on arrive lentement au point où une profondeur de champ plus faible rend possible de vrais effets de flou sur les smartphones, c’est-à-dire ceux où l’IA n’a pas à dépanner comme dans les modes portrait, ce qui jusqu’à présent a été plutôt impur.

Leica comme avantage

Ce que le Xiaomi 13 Pro a en grande partie exclusivement, c’est la coopération avec Leica. Et ici, cela dépendra de la capacité de la légende allemande de la caméra à apposer sa signature sur le système à triple caméra. Dans le passé, il n’était pas rare qu’un appareil photo ultra grand angle ait un langage de conception, une profondeur de couleur ou un éclairage complètement différents de ceux du téléobjectif ou de l’appareil photo principal. En attendant, les systèmes de caméras font même croire à l’utilisateur qu’il existe un zoom continu. Les tests doivent montrer à quel point cela fonctionne dans le Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi ne voit pas encore un vrai zoom continu comme dans le Sony Xperia 1 IV ou une vraie ouverture variable comme dans le Huawei Mate 50 Pro. Les tests doivent également montrer si l’appareil photo, qui a une résolution de 50 mégapixels, utilise la technologie pour un zoom super-res aussi bon que celui d’Apple dans l’iPhone 14 Pro.

Xiaomi n’a peut-être pas tiré du plein ici non plus, et un Xiaomi 13 nous attend toujours Ultra au cours de l’année 2023.

Xiaomi 13 : Un pas en arrière

Le Xiaomi 13 – quelqu’un a-t-il dit « iPhone » ?

En même temps que le 13 Pro, Xiaomi a également présenté le Xiaomi 13. Il a été doté d’un design différent, plus anguleux. Il y a aussi un dos en simili cuir au lieu de céramique. Bien que le même processeur Snapdragon avec la même mémoire rapide soit installé, la caméra principale du système à trois caméras n’a qu’une résolution de 1/1,49 pouces. Le mode charge rapide gère « uniquement » 67 watts ; La certification IP68 est également donnée ici. La configuration mémoire de base est de 128/8 Go au lieu de 256/12 Go sur le 13 Pro.

Incidemment, nous n’avons aucune information sur les prix ou la disponibilité en Allemagne pour l’un ou l’autre téléphone pour le moment. Calculez que le lancement aura lieu au premier trimestre 2023 et que les prix ne seront au moins pas inférieurs à ceux du Xiaomi 12 (Pro) (RRP de 900 et 1150 euros).