Les colisées d’Elden Ring sont désormais ouverts : comment fonctionne le DLC ?

Les Game Awards 2022 se sont terminés avec le moment le plus attendu par beaucoup : le GOTY 2022 pour Elden Ring, récolté en personne par Hidetaka Miyazaki lui-même. Mais avec la gueule de bois de la fête qui s’éloigne, nous pensons qu’il est temps de rejouer, car il y a quelques jours à peine, le DLC qui active les colisées est arrivé comme une surprise. Une nouvelle façon de comprendre les batailles entre joueurs, mais avant de sauter dans l’arène, il y a quelques choses que vous devez savoir.

Comment accéder au DLC Elden Ring

Si vous avez récemment lancé le jeu, vous aurez vu qu’il y a une mise à jour disponible d’un peu plus de 1 Go. C’est le DLC qui active les colisées, entièrement gratuit et publié dans toutes les versions du jeu. Contrairement aux autres extensions de la saga, avec celle-ci, vous n’avez rien à faire de particulier pour pouvoir profiter de son contenu, puisqu’il vous suffit de vous rendre dans l’un des colisées (Caelid’s ou Necrolimbo, par exemple) pour vérifier que vous pouvez ouvrir Leurs portes.

Il n’y a pas grand-chose à voir à l’intérieur : une statue avec laquelle vous pouvez interagir pour faire apparaître un menu informatif simple qui vous indique les règles du nouveau mode PvP. Aussi, si vous ne voulez pas trop voyager, sachez qu’il est possible de choisir les colisées depuis la Table Ronde, où il y a une nouvelle option qui permet de changer le scénario de combat à partir de là.

Elden Ring PvP dans Coliseums : Comment ça marche ?

C’est un mode compétitif rapide avec pratiquement aucune complication. Vous sélectionnez le type de combat, vous sautez dans l’arène pour combattre d’autres joueurs et le dernier homme debout est le vainqueur, aussi simple que cela. Cependant, il y a certaines règles qu’il vaut la peine de connaître avant de se lancer dans les batailles d’arène.

Combat épique : ici tout le monde se bat contre tout le monde, avec la possibilité de retourner au combat après être mort et le vainqueur est celui qui récolte le plus de morts à la fin de la période indiquée.

Combat en équipe : les règles sont les mêmes que dans l’Epic Combat, mais vous combattez en compagnie ; un choc des côtés. Vous pouvez accéder au hasard ou en compagnie d’un ami.

Duel avec invocation : il s’agit d’un combat 1 contre 1, dans lequel les deux joueurs peuvent utiliser des cendres d’invocation telles que Mimetic Tear ou Tiche, parmi tant d’autres.

Duel sans invocation : C’est pareil (combat en tête-à-tête), mais il est interdit d’utiliser des invocations.

Nous vous rappelons que si vous voulez être le plus fort dans les Terres Intermédiaires et semer la terreur dans les colisées

