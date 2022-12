James Cameron dit que les effets visuels de Marvel ne sont même pas proches de ceux d’Avatar : The Sense of Water

James Cameron étant James Cameron. Ce n’est pas la première fois qu’il arrive que le réalisateur lance des coups à Marvel. Il avait déjà commenté à l’époque qu’il ne pouvait y avoir aucune empathie avec certains personnages, des super-héros, qui se comportent comme s’ils étaient encore à l’université. Eh bien, il est revenu à la charge et a donné là où ça fait le plus mal.

« Thanos ? Allez, maintenant »

Et il le fait à un moment où Marvel vise la qualité de ses effets visuels. Tout le monde connaît la saturation du produit qui tire CGI dans les cinémas et la télévision, ce qui a conduit les sociétés de FX à des limites difficiles à supporter, affectant le travail livré (car bien sûr, qui est le fou qui dit non à Marvel ?).

Cameron, en pleine promotion d’Avatar : Le Sens de l’Eau, a accordé une interview intéressante à Comic Book où il ne s’est pas coupé un cheveu. Cela commence doucement, bien sûr, par un « je dois dire à l’avance que je ne veux pas rater l’univers Marvel ou DC », pour ensuite remercier une concurrence d’entreprises comme ILM, qui fournit des professionnels et augmente leur compétitivité dans le défis à surmonter. Et c’est là que ça arrive. Balayer la maison, c’est-à-dire WETA, la société d’effets en charge d’Avatar 2 (qui a été créé pour le FX du Seigneur des Anneaux), c’est quand il sort :

Cela dit, WETA Effects, comme on l’appelle maintenant, est le meilleur dans ce domaine, n’est-ce pas ? Industrial Light & Magic fait un excellent travail, mais quand il s’agit du genre de trucs émotionnels sur le visage que nous faisons… Thanos ? Allez. Vous avez déjà vu Avatar 2. Ce n’est même pas proche, et cela a été fait par WETA James Cameron

Rappelons que Thanos est le joyau de la couronne de Marvel, un personnage recréé numériquement sur les traits de Josh Brolin qui a soulevé des applaudissements unanimes… Du moins c’est ce que nous pensions. Cameron assure qu’il n’approche même pas ses Na’vi, les protagonistes d’Avatar : Le sens de l’eau. Et même si on croit que c’est vrai, il est aussi vrai que les protagonistes du film de Cameron évitent mieux l’Inquieting Valley car ils devinent, à leurs visages, des êtres extraterrestres. Il n’y a pas de comparaison exacte avec un visage humain, une frontière avec laquelle Thanos a joué, qui n’a révélé sa nature qu’avec ces bosses caractéristiques sur son menton.

Quoi qu’il en soit, nous attendons avec impatience cet Avatar qui nous fera exploser la tête dans les salles. Ce sera le 16 décembre, en ce moment, et ce sera également à ce moment-là que nous pourrons voir de visu si ce que dit Cameron est vrai ou simplement de l’amour paternel.

Source | BD