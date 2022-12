Comment créer et utiliser des avatars WhatsApp

WhatsApp Avatars est la dernière fonctionnalité disponible sur l’une des applications de messagerie instantanée les plus populaires. Et voici comment vous pouvez créer et utiliser des avatars WhatsApp sur votre Android et votre iPhone.

De nos jours, il existe plusieurs façons de s’exprimer sur les réseaux sociaux. Que ce soit en mettant en place une mise à jour de statut, une nouvelle photo de profil ou peut-être même en téléchargeant une courte vidéo de vous-même en train de parler de quelque chose ou simplement en vous promenant avec ce qui est tendance ou chaud en ce moment. Une façon populaire de s’exprimer de nos jours doit être l’utilisation d’avatars. Oui, les avatars existent depuis assez longtemps et on peut maintenant les voir s’accélérer dans le monde plus social et méta-univers.

La toute nouvelle plate-forme pour obtenir des avatars en 3D est WhatsApp. Oui, il n’est pas surprenant que WhatsApp de meta soit le choix de plate-forme pour ajouter des avatars. Hé, au moins les avatars ici sur WhatsApp sont plus beaux que le selfie que Mark Zuckerburg a pris sur sa plate-forme métaverse. Nayays, sans perdre de temps, voici notre guide sur la façon dont vous pouvez créer votre Avatar sur WhatsApp.

Maintenant que cette fonctionnalité a commencé déploiement à un certain nombre d’utilisateurs depuis le 7 décembre 2022, il est maintenant temps de comprendre comment vous, en tant qu’utilisateur de WhatsApp, pouvez créer immédiatement ces avatars simples mais amusants ! Commençons.

Comment créer un avatar WhatsApp sur iPhone et Android

Maintenant, avant de commencer sur la façon dont vous pouvez créer des avatars sur WhatsApp, assurez-vous que vous utilisez la dernière version mise à jour de WhatsApp. Que ce soit Android ou iPhone, visitez l’App Store sur votre appareil pour installer la dernière version de WhatsApp. Une fois que vous avez la dernière version, vous pouvez suivre ces étapes.

Remarque : Actuellement, la fonctionnalité WhatsApp Avatars est disponible pour Android utilisateurs exécutant sur WhatsApp beta (v.2.22.23.9) et iPhone utilisateurs exécutant le dernier testflight (v.22.23.0.71). Plus tôt, il sera disponible pour tout le monde. Si vous êtes pressé, vous pouvez participer au programme bêta ou télécharger la dernière version sur APKMiroir.

Lancez l’application WhatsApp sur votre appareil. Sur l’écran de discussion principal, appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit de l’icône Android ou Paramètres sur iPhone. Dans le menu à trois points, appuyez sur l’option Paramètres. Maintenant, avec le menu Paramètres ouvert, appuyez sur Avatar. Appuyez sur le bouton vert Crée votre avatar. Vous devrez maintenant sélectionner une couleur de peau. Ensuite, vous pouvez choisir votre sexe ainsi que votre coiffure. Vous pourrez également choisir le type de tenue que vous souhaitez porter, suivi du type de corps, des yeux, du nez, de la bouche et d’un certain nombre d’éléments divers pour que votre avatar vous ressemble exactement. Une fois que tout cela a été configuré, appuyez sur le bouton Terminé dans le coin supérieur droit.

Comment utiliser WhatsApp Avatar comme image de profil

Maintenant que votre avatar a été créé et terminé, vous devrez envoyer et utiliser l’avatar comme sticker dans vos discussions sur WhatsApp. Voici les étapes.

Ouvrez le menu Paramètres de WhatsApp. Maintenant, appuyez sur Avatar. Ici, vous verrez des options pour parcourir divers stickers qui présentent votre avatar. Vous pouvez également appuyer sur Créer une image de profil. Cela vous permet de configurer l’expression du visage ainsi que la couleur d’arrière-plan de votre avatar. Si vous n’aimez pas l’avatar, vous pouvez simplement appuyer sur l’option Supprimer l’avatar qui est en texte rouge. Cela supprimera l’avatar que vous venez de créer dans WhatsApp.

Voici quelques captures d’écran supplémentaires des nouveaux avatars WhatsApp.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez créer votre avatar sur WhatsApp et également pouvoir le définir comme image de profil. Alors, que pensez-vous de la nouvelle fonctionnalité Avatar sur WhatsApp ? Est-ce quelque chose que vous utiliseriez ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

