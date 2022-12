Hellboy Web of Wyrd, notre demi-démon préféré, revient et est retracé dans les bandes dessinées

L’une des surprises des The Game Awards 2022 toujours chauds a été la présentation de Hellboy Web of Wyrd. En utilisant un ombrage cel soigneux, la bande-annonce était impressionnante par la précision avec laquelle le jeu reproduit les pages de la bande dessinée de Mike Mignola. Les adeptes du démon sarcastique au demi-papier devraient être satisfaits du peu qu’ils voient à l’écran.

Cigares, cors et coups à gogo

La bande-annonce est distrayante dans ses premières secondes, cachant notre protagoniste et se concentrant sur l’ennemi. Mais l’environnement et les graphismes donnent déjà des indices qui permettent d’identifier de quoi il s’agit. Le premier hit affiche un type de couleur rouge très familier et caractéristique, puis on le voit, c’est notre Hellboy bien-aimé.

Après un échantillon de son humour et de son arrogance habituels, prédécesseur dans les pages de Devil May Cray avec des polygones, nous pouvons profiter de la force de Hellboy aux poings pendant quelques secondes. Nous vous laissons la bande-annonce ci-dessous pour votre plus grand plaisir.

Nous savons peu de choses jusqu’à présent sur le Hellboy Web of Wyrd. Comme il ne pouvait en être autrement en raison du personnage en question, nous serons confrontés à une aventure d’action qui, dans ce cas particulier, rejoint le genre roguelite. Que les fans respirent tranquillement, l’intrigue, bien qu’originale, a été écrite par Upstream Arcade en collaboration avec Dark Horse, maison du personnage, et Mike Mignola lui-même, son créateur. Le résultat sera lié à La Casa de las Mariposas.

Hellboy Web of Wyrd arrive en 2023 sur PS4, PS5, One, Series X/S et PC. Et ce n’est pas un hasard, l’année prochaine le personnage aura pas moins de 30 ans. Reste à savoir s’il y aura un film tout aussi commémoratif, même si, à notre avis, la crevaison injuste de sa dernière incarnation cinématographique rend les choses un peu difficiles.