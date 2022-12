Football sur Quads? C’est le mode fou à durée limitée de Warzone 2.0

Call of Duty: Warzone 2.0 permettra à la communauté de rejoindre la fête du football avant de clôturer cette 2022. Les renforts de la saison 1, prévue pour le 14 décembre prochain, comprendront la soi-disant Warzone Cup, un mode de jeu spécial à durée limitée qui vous emmène sauter sur l’herbe.

Warzone Cup en détail

Comme on peut le lire dans les informations partagées par l’entreprise, deux équipes de trois opérateurs pilotant des quads doivent mettre le ballon dans le but opposé : l’équipe qui marque cinq buts ou qui a le plus grand nombre avant la fin des cinq minutes de temps réglementaire sera gagner. Cette variante du football traditionnel sera accompagnée de plusieurs mécanismes qui mettront à l’épreuve votre position sur le terrain.

Vous déplacerez la balle grâce à une capacité quadruple qui vous permettra de lancer une impulsion de force autour de vous. D’autres gadgets seront distribués sur le terrain qui permettront d’approfondir un peu les possibilités en cours de partie. Ils pointent, par exemple, une grenade électrique qui paralyse l’adversaire pendant quelques secondes, ou encore un activateur de mouvement qui améliorera momentanément votre vitesse.

Le match se déroulera dans un environnement éloigné d’Al-Mazrah, qui malgré la présence d’un petit stade de football à l’ouest de la carte, ne remplit pas les conditions pour accueillir des matches. Le scénario choisi est le terrain d’Al Easima, le rival direct de l’équipe locale. Ses tribunes, le terrain et les écrans en direct transmettront la passion du football. Pour le moment, la durée de son séjour n’a pas été dévoilée, bien que tout semble indiquer qu’il le fera jusqu’à la fin de la saison 1.

Modern Warfare 2 ajoutera d’autres contenus particulièrement pertinents, comme Shipment dans la rotation des cartes, le fusil d’assaut Chimera (plateforme Bruen Ops) et le premier épisode de son mode Raid, dont vous en apprendrez plus en cliquant ici.

Source : Blog Call of Duty