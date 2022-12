Apple vend désormais le HomePod mini en Suède et dans d’autres pays

Plus tôt cette semaine, Apple a annoncé dans un communiqué de presse local qu’il étendrait la disponibilité du HomePod mini à trois autres pays le 13 décembre. Et dépassant ses propres attentes de lancement, Apple vend déjà le HomePod mini en Suède, en Finlande et en Norvège.

HomePod mini désormais disponible en Suède et dans d’autres pays

Alors que le HomePod original n’était sorti que dans un petit nombre de pays, Apple propose désormais le HomePod mini dans plus de pays à travers le monde. Désormais, les clients en Suède, en Finlande et en Norvège peuvent déjà commander le HomePod mini en ligne.

Malgré le lancement officiel, la disponibilité du HomePod mini dans ces pays semble assez limitée pour le moment, et les clients peuvent avoir du mal à trouver une unité disponible dans les magasins de détail locaux. Selon le site Web de l’entreprise, le délai d’expédition estimé pour les commandes en ligne est de 4 à 6 semaines.

Voici les prix des mini HomePod dans chaque nouveau pays :

Le HomePod mini a été introduit en 2020 comme une alternative moins chère au HomePod d’origine, qui a ensuite été abandonné par Apple. Le petit haut-parleur intelligent d’Apple intègre Siri et AirPlay, et il fonctionne également comme un hub HomeKit pour les accessoires de maison intelligente.

L’année dernière, Apple a introduit de nouvelles couleurs pour le HomePod mini, qui est désormais disponible en noir, blanc, bleu, orange et jaune. Aux États-Unis, le HomePod mini coûte 99 $.

Outre la Suède, la Finlande et la Norvège, Apple a également confirmé que le HomePod mini arrivera en Afrique du Sud le 19 décembre, tandis que le Danemark et d’autres pays recevront le produit au début de l’année prochaine.

H/T : Emir Nukic

