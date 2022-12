Les employés de Blizzard disent "mauvaise gestion" entraîne des retards de Diablo IV et un temps de crise

Très attendu : Comme prévu, Blizzard a pris du temps aux Game Awards 2022 pour annoncer une date de sortie de Diablo IV et commencer les précommandes. Le titre très attendu devrait être lancé en juin. Cependant, certains employés de Blizzard pensent que la fenêtre de publication pourrait être trop optimiste.

Jeudi, plusieurs employés anonymes d’Activision Blizzard ont déclaré au Washington Post que la date de sortie de Diablo IV en juin semble peu probable, à moins qu’ils ne coupent des parties du jeu ou qu’il y ait une période de crise massive. Les sources disent que le titre a déjà fait face à plusieurs retards non annoncés. Cette affirmation a un certain poids étant donné que des fuites en novembre indiquaient que le jeu arriverait en avril 2023.

Un retard de deux mois sur un jeu déjà en phase bêta semble raisonnable – le temps supplémentaire devrait donner aux développeurs une chance de mettre la touche finale et le polissage final sur le titre. Pourtant, les sources de WaPo brossent un tableau plus sombre, se plaignant d’une mauvaise gestion, d’un roulement élevé et de la possibilité d’une forte crise pour des récompenses « dérisoires ».

Le crunch est généralement un travail supplémentaire volontaire composé d’heures prolongées et de travail le week-end pour un salaire plus élevé, généralement 1,5 fois le salaire standard d’un employé. Les sociétés de jeux encouragent également le temps de crise en offrant d’autres récompenses en plus du taux de rémunération plus élevé. Les incitations peuvent inclure des bonus pour sortir le jeu à temps, des options d’achat d’actions et même une réduction des ventes initiales.

Bien que le crunch ait presque toujours fait partie du développement de jeux, il a eu mauvaise réputation ces dernières années à cause de certaines entreprises qui l’ont rendu obligatoire ou n’ont pas offert de compensation « équitable ». Il y a quelques années, CD Projekt Red a reçu des critiques pour avoir exigé de ses développeurs Cyberpunk 2077 qu’ils travaillent six jours par semaine pendant les périodes difficiles alors qu’il n’avait promis aucune heure supplémentaire obligatoire.

Les employés anonymes disent que Diablo IV pourrait être trop loin derrière pour qu’une sortie en juin soit raisonnable. Ils ont cité un exemple d’équipe pour une partie spécifique, mais sans nom, du projet d’environ 20 développeurs perdant près de la moitié de ses membres en un an. Les initiés ont déclaré que les employés étaient partis pour trouver « des salaires plus compétitifs et de meilleures conditions de travail » dans d’autres entreprises, mais n’ont pas précisé si Blizzard avait remplacé le personnel manquant.

Blizzard n’a pas voulu commenter l’attrition, mais un porte-parole a indiqué que la production était dans les délais et se déroulait sans heurts.

« Comme vous le savez peut-être, le développement de jeux en général, et ‘Diablo IV’ en particulier, suit un processus itératif où la portée évolue avec le temps », a déclaré le porte-parole de Blizzard, Andrew Reynolds. « La production du jeu se déroule extrêmement bien. Les heures supplémentaires sont volontaires et limitées à des équipes spécifiques. Nous interrogeons régulièrement l’équipe sur son bien-être professionnel, et les derniers résultats sont les plus positifs depuis des années. »

La position de Blizzard est que les heures supplémentaires sont strictement volontaires. Il a offert diverses incitations pour inciter les employés à faire des heures supplémentaires qui vont au-delà de la rémunération des heures supplémentaires. Par exemple, tout employé qui effectue une journée de travail de 10 heures ou plus reçoit un bon DoorDash de 25 $ pour couvrir certains plats à emporter pendant son travail. La société a également offert des primes de participation aux bénéfices, notamment le doublement des actions des employés après la sortie du jeu et des paiements en actions allant de 5 000 $ à 50 000 $ en fonction du poste et de l’ancienneté. Certains employés pensent que ces incitations sont « inutiles et destructrices ».

« Ils incitent les dirigeants à prendre des raccourcis, à faire des compromis et à expédier des produits qui ne sont pas prêts à être commercialisés au lieu de faire ce qui est le mieux pour la création de valeur à long terme », a déclaré l’un des initiés. « C’est vraiment juste un moyen pour l’entreprise, sans imposer de crise, de donner envie aux gens de travailler beaucoup, beaucoup plus longtemps, de se stresser et de s’épuiser pour économiser de l’argent à l’entreprise et le sortir plus rapidement. »

Indépendamment de ce que pensent les initiés, Blizzard est maintenant enregistré avec une date de sortie le 6 juin 2023. Crunch ou pas crunch, si Diablo IV manque cette échéance, les fans pourraient être indulgents, mais pas les investisseurs.