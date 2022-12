James Cameron avoue qu’il doutait qu’Avatar : le sens de l’eau atteigne les salles

En treize ans, beaucoup de choses peuvent arriver. S’il s’agit de l’immense travail qu’implique une production aussi complexe qu’Avatar : Le sens de l’eau, les problèmes qui se posent peuvent être énormes, à tel point qu’ils mettent en danger l’arrivée dans un port prospère, c’est-à-dire les cinémas.

Quand Pandore était en danger

Dans une interview avec Collider, le réalisateur James Cameron a révélé le point bas dans la tâche difficile de faire la deuxième partie d’Avatar. En 2017, ils ont commencé avec la capture de mouvement, un processus très bien connu des joueurs réguliers. Le processus a duré un an et demi, suivi de plus d’un an avec l’enregistrement d’acteurs réels.

Si vous faites le calcul, vous savez déjà ce qui s’est passé ensuite, rien de moins que la pandémie, les confinements, l’effondrement de l’industrie cinématographique. Dans ces moments d’énorme incertitude, Cameron pensait que tout le travail accompli n’avait servi à rien.

Je pense que le point le plus bas a été quand nous avons tous été enfermés. Tout était en jeu. Soudain, nos priorités ne signifiaient plus ce que nous pensions qu’elles signifiaient, et rebondir et en sortir et revenir à la production, puis travailler pendant quelques années sur un film qui pourrait ne pas sortir en salles. vous connaissez? James Cameron

Aujourd’hui nous apprend que tout s’est finalement bien passé, et dans cette lente ascension de l’industrie, le réalisateur, l’idée et l’équipe en sont sortis plus forts. Parce que, tout comme dans les jeux vidéo, le temps supplémentaire peut profiter au résultat net. Et c’est ce qui s’est passé avec Avatar : le sens de l’eau, qui a pris son temps et a pu éviter de jouer au box-office alors que tout était encore en suspens.

Je pense que si nous étions sortis plus tôt, il n’y aurait eu aucun espoir de rentabilité. Nous sommes en quelque sorte sur le point en ce moment, n’est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas encore tout à fait revenus. Nous sommes proches des 80 %. Alors bon, qu’est-ce que c’est ? Nous devons juste être meilleurs! Nous devons juste être un meilleur film! James Cameron

Le box-office du film doit le placer sur le podium des films les plus rentables de tous les temps s’il veut être rentable et ainsi assurer des suites, et cela n’aurait pas été possible à l’époque où Tenet ou Dune sortaient en salles en clair. désavantage. . Maintenant, il y a un avenir possible pour Pandora, celui qui commence à se dessiner avec sa sortie en salles le 16 décembre.

Source | Collisionneur