James Gunn répond au rapport de THR sur DC : vérités, demi-vérités et mensonges

James Gunn, le nouveau directeur de DC Studios avec Peter Safran, a répondu via son compte Twitter officiel au récent rapport de The Hollywood Reporter sur l’avenir de DC au cinéma, avec des sujets aussi controversés que l’annulation de Wonder Woman. , des doutes sur le retour d’Henry Cavill en tant que Superman ou sur la viabilité de la DCU telle que nous la connaissons aujourd’hui. Tout ça pour affirmer qu' »une partie est vraie, une partie est à moitié vraie, une partie n’est pas vraie et une partie on n’a pas encore décidé si c’est vrai ou non », ce qui n’en finit pas de clarifier les points partagés par THR. Voyons ce que le réalisateur de The Suicide Squad a à dire.

James Gunn au service des personnages de DC

« A propos de l’histoire publiée hier dans The Hollywood Reporter, une partie est vraie, une partie est à moitié vraie, une partie n’est pas vraie et une partie nous n’avons toujours pas décidé si c’est vrai ou non. Bien que ce premier mois à DC ait été fructueux, construire les dix prochaines années d’histoire prend du temps et nous n’en sommes qu’au début », a déclaré Gunn sur son compte Twitter.

« Peter et moi avons choisi de diriger DC Studios en sachant que nous arrivions à un environnement agité, à la fois dans les histoires racontées et dans le public lui-même, et qu’il y aurait une période de transition inévitable alors que nous avancions en racontant une histoire cohérente dans le futur, le cinéma, la télévision, l’animation et les jeux vidéo », poursuit le directeur de DC Studios.

Mais en fin de compte, les inconvénients de cette période de transition ont été éclipsés par les possibilités créatives et l’opportunité de prendre ce qui a fonctionné chez DC jusqu’à présent et d’aider à rectifier ce qui n’a pas fonctionné. Nous savons que nous n’allons pas plaire à tout le monde à chaque étape. Mais nous pouvons promettre que tout ce que nous faisons est au service de l’histoire. Et aussi des personnages de DC que nous savons que vous appréciez. Que nous avons chéri toute notre vie », dit Gunn.

Tout cela pour finir par demander de la patience aux fans, car ils consacrent tout le temps et l’attention qu’ils méritent aux personnages de DC, ajoutant que même eux ont de nombreuses questions à poser et à répondre. Nous verrons si certains des points les plus controversés de The Hollywood Reporter sont enfin confirmés ou, au contraire, d’autres sont démentis.

Source | James Gunn