Pokémon XXL et XXS arrivent sur Pokémon GO : ce sont les nouvelles tailles minuscules et extra-larges

Deux nouvelles tailles pour nos Pokémon sont désormais disponibles dans Pokémon GO : XXS et XXL. Ci-dessous, nous vous montrons quels sont les changements et les nouvelles des énormes et minuscules Pokémon, et comment les rencontrer :

Les tailles XXS et XXL arrivent dans Pokémon GO : à quoi ressemblent les nouveaux Pokémon minuscules et énormes ?

A partir du jeudi 8 décembre 2022, il est possible de tomber sur Pokémon GO avec des Pokémon de tailles XXS et XXL. Ou ce qui revient au même, nous pouvons trouver des Pokémon sauvages exceptionnellement petits ou grands. Cette nouveauté est déjà active dans le jeu et il n’est pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour l’activer si ce n’est, évidemment, de maintenir à jour notre version de Pokémon GO, que nous soyons utilisateurs d’iOS ou d’Android.

Pour fêter l’arrivée des Pokémon XXL et XXS dans Pokémon GO, Poochyena, Mightyena et Mawile seront plus faciles à trouver

Pour célébrer cette curieuse nouvelle, plus de Poochyena, Mightyena et Mawile que d’habitude apparaîtront ces premiers jours. Et aussi, Poochyena et Mawile pourraient être Shiny/Variocolor si nous avons de la chance.

Comparatif des différentes tailles que peut avoir un Pokémon dans Pokémon GO

Cette différence entre les tailles est visible dans le jeu et se voit bien dans ce comparatif :

Le PokéDex tient désormais des registres pour le plus grand ou le plus petit Pokémon de la même espèce que nous avons capturé

Une autre nouveauté à cet égard est que, lorsque nous capturons au moins trois exemplaires d’une certaine espèce de Pokémon, le PokéDex sera mis à jour pour afficher les enregistrements dont est le plus grand, le plus petit, celui qui pèse le plus et celui qui pèse le moins de tous ceux que nous avons attrapés :

Le jeu lui-même nous avertit si nous rencontrons un spécimen XXS ou XXL dans la nature :

Et il y a aussi une petite animation pour fêter un nouveau record si on capture un Pokémon XXS ou XXL dont la taille dépasse celle précédemment enregistrée :

Cette nouveauté est principalement esthétique dans Pokémon GO, mais comme on peut transférer des Pokémon dans Pokémon HOME pour les utiliser dans d’autres titres de la saga, elle devient pertinente au niveau jouable. Par exemple, il y a des mouvements comme Low Kick qui infligent plus de dégâts plus le Pokémon qui reçoit cette attaque est lourd. Et plus le Pokémon est gros, plus il pèse.

Source : Pokémon GO