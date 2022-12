Saints Row IV: Re-Elected est gratuit sur Epic Games Store aux côtés d’un jeu de tir roguelike infernal

Les utilisateurs d’Epic Games Store ont déjà les jeux vidéo gratuits de cette semaine disponibles en téléchargement. À tel point que Saints Row IV: Re-Elected et Wildcat Gun Machine peuvent désormais être réclamés sans frais pour faire partie de notre collection de jeux pour la plate-forme PC Epic Games, ajoutant ainsi deux nouveaux titres à une collection large et généreuse. de jeux vidéo gratuits proposés semaine après semaine, De plus, Epic Games annonce un mystérieux titre gratuit pour la semaine prochaine.

Jeux gratuits d’Epic Games Store

Ainsi, pour réclamer les deux jeux vidéo, il suffit d’accéder à la page officielle de chacun d’eux dans Epic Games Store avec notre compte Epic Games actif et de cliquer sur le bouton Obtenir. À partir de ce moment, Saints Row IV : Re-Elected et Wildcat Gun Machine feront partie de notre bibliothèque numérique de jeux dans Epic Games Store, avec la possibilité de les installer autant de fois que nous le souhaitons sans aucune limitation.

Téléchargez Saints Row IV: Re-Elected gratuitement sur Epic Games Store

Téléchargez Wildcat Gun Machine gratuitement sur Epic Games Store

Rappelons que Saints Row IV: Re-Elected est la version améliorée et étendue de Saints Row IV de 2013. En tant que sortie pour PS4 et Xbox One en 2015 -et un portage plus récent sur Switch-, il inclut tout le contenu téléchargeable et extras de la base de jeu, en plus d’avoir également le Cross-play avec les versions du jeu sur Steam et GOG, qui deviennent également gratuites Re-Elected.

De son côté, le roguelike Wildcat Gun Machine propose une formule d’exploration de donjon classique avec des touches d’enfer de balle, plus de 40 armes et des combats intenses contre des boss finaux colossaux, le tout avec un style graphique cartoon qui détonne avec son caractère gore.

Nouveau jeu mystère pour la semaine prochaine

Parallèlement à la disponibilité des deux titres gratuits, il est confirmé qu’un jeu gratuit mystérieux sera proposé la semaine prochaine, ce qui pourrait conduire à la promotion déjà classique d’Epic Games Store consistant à proposer un jeu gratuit tous les jours pendant les vacances de Noël.

Source | Magasin de jeux épiques