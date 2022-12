TGA 2022 : un spontané se faufile sur scène et se fait arrêter ; "le GOTY c’est Bill Clinton"

Le gala des Game Awards 2022 a été riche en surprises en tous genres, dont l’apparition d’une personne spontanée sur scène en pleine collecte du prix du meilleur jeu de l’année par Miyazaki et compagnie, qui l’a remporté avec Elden Ring. Ci-dessous, nous vous racontons ce qui s’est passé, avec des cheveux et des signes:

The Game Awards 2022 : un spontané entre en scène pendant que Miyazaki récolte le prix GOTY pour Elden Ring

Elden Ring a été le jeu de l’année aux Game Awards 2022, bien que la collecte du prix par Hidetaka Miyazaki et son équipe nous ait laissé une anecdote selon laquelle, bien que le public puisse trouver cela quelque peu amusant, le créatif japonais et Geoff Keighley il sera faire assez peu. Il s’avère qu’un spontané est monté sur scène avec son équipe, « camouflé » avec eux dans le plus pur style Assassin’s Creed. Et non content de cet exploit, il a pris le micro pour parler !

Ni court ni paresseux, ce personnage a lâché devant le micro « Je voudrais nommer ce prix à mon rabbin orthodoxe réformé Bill Clinton », qui traduit en espagnol serait quelque chose comme « Je voudrais nommer ce prix à mon rabbin orthodoxe réformé Bill Clinton ». Tout cela à l’incrédulité de Miyazaki et de plusieurs de ses compagnons, qui, perplexes face à la scène, se chuchotent.

Geoff Keighley lui-même, animateur et promoteur du gala, a annoncé quelque temps plus tard que « l’individu qui a interrompu notre moment Jeu de l’année a été arrêté ». Nous ne savons pas à quel type de problèmes juridiques cette personne sera confrontée, bien qu’une chose soit claire : la plaisanterie lui a coûté cher. Vous avez déjà l’attention que vous recherchiez.

Tous les gagnants des Game Awards 2022 : liste complète

Elden Ring a remporté le prix du jeu de l’année aux Game Awards 2022, bien qu’il n’ait évidemment pas été le seul gagnant hier soir car il y avait plusieurs catégories de prix.

Multiversus, Kirby and the Forgotten Land et Mario + Rabbids: Sparks of Hope faisaient partie des gagnants dans d’autres catégories des The Game Awards 2022. Nous vous invitons à lire notre liste complète des gagnants pour savoir qui a pris quoi

Sources : Les récompenses du jeu, Twitter/Geoff Keighley, Twitter/Planet9GG