Elden Ring, jeu de l’année (GOTY) aux Game Awards 2022

Le jury a parlé haut et fort : Elden Ring s’est élevé au-dessus de tous les autres et est devenu le jeu de l’année des Game Awards 2022. Le GOTY revient dans From Software deux ans seulement après que Sekiro : Shadows Die Twice a triomphé partout. Réalisé par Hidetaka Miyazaki, ce titre a été considéré comme un chef-d’œuvre par de nombreux critiques spécialisés et s’est également avéré être un grand succès commercial.

Avec 17,5 millions d’exemplaires vendus, le voyage des joueurs à travers les Terres du Milieu n’est pas encore terminé. Le studio japonais vient de publier une mise à jour gratuite qui introduit le Colisée, un mode PvP compétitif qui promet des combats féroces et sanglants. Dans les puissantes arènes de Necrolimbo, Leyndell et Caelid, les concurrents s’engageront dans des duels, des batailles chacun pour soi ou des combats d’équipe.

God of War Ragnarök et les autres nominés

Kratos et Atreus ajoutent un nouveau chapitre à leur épopée viking dans God of War Ragnarök, la suite directe du jeu PS4 et PS5 2018. Quelques années se sont écoulées depuis que père et fils se sont battus contre les dieux nordiques, mais la situation semble s’aggraver d’une minute à l’autre. Atreus, rongé par les doutes, cherche des réponses sous le regard strict et intrépide de son père. En fin de compte, les deux parcourront à nouveau les Royaumes à la recherche de réponses… et d’étranges combats.

Le jeu Santa Monica vient d’être mis à jour pour implémenter le mode photo attendu, qui s’accompagne également de toutes sortes de corrections.

Elden Ring et God of War Ragnarök étaient sûrement les candidats les plus forts pour le prix, mais il y a d’autres nominés qui méritent l’attention : Horizon Forbidden West (Guerrilla Games), A Plague Tale : Requiem (Asobo Studio), Xenoblade Chronicles 3 (Monolith) et Stray (Blue Twelve Studio).