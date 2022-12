Du repos pour les âmes, Armored Core 6 est le nouveau From Software pour 2023

Douze années. From Software n’avait pas touché à la saga Armored Core depuis douze ans. Et considérant que c’était la franchise qu’ils ont vécue entre 1997 et 2011, les fans les auront manqués, cela ne fait aucun doute. Personne ne peut se plaindre de la direction qu’ils ont prise ces dernières années, à l’issue desquelles nous avons eu Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, Elden Ring et la naissance définitive d’un genre qui a secoué l’industrie et nous a tous conquis, mais aussi C’était mignon de les voir retourner à leurs origines, même si c’était momentanément et en guise de repos. Bien, ce moment est venu. Lors des Game Awards 2022, et à travers une impressionnante bande-annonce, le studio de Hidetaka Miyazaki a confirmé Armored Core 6 : Fires of Rubicon et a même donné une date de sortie pour celui-ci : 2023.

2023 dans les jeux vidéo : tout simplement impressionnant

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Armored Core 6 n’est qu’une bombe de plus parmi les nombreuses qui passeront entre nos mains en 2023. Nous savons que nous disons la même chose depuis plusieurs années, mais cette fois, les problèmes post-pandémiques semblent ont pris fin et les études ont commencé à appuyer sur l’accélérateur. La next gen décolle déjà, les développements ne tardent plus et nous en sommes les principaux bénéficiaires. L’année bénie arrive. Voici quelques-uns des grands noms que nous jouerons en 2023 :