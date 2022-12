The Game Awards 2022 : tous les gagnants. Kratos perd le GOTY, mais gagne en nombre (6)

C’était un duel de pouvoir à pouvoir entre Elden Ring et God of War et au final le chat dans l’eau a été pris par Stray. C’est une blague. Hidetaka Miyazaki et From Software sortent de nouveau victorieux aux Game Awards trois ans après Sekiro, alors que le God of War n’a finalement pas réussi l’exploit d’antan, lorsqu’il a renversé Red Dead Redemption 2 envers et contre tout. Elden Ring n’est peut-être pas celui qui a remporté le plus de prix cette fois (cet honneur correspond à Kratos avec six), mais il s’est retrouvé avec les plus importants : meilleure réalisation et jeu de l’année (GOTY 2022). Dans le reste des catégories, variété et noms pour convenir à tout le monde. Une liste des meilleurs jeux de l’année qui montre la bonne récolte que nous avons eue en 2022 malgré les retards et les annulations. Le cours qui vient… plus et mieux ?

jeu de l’année

Un conte de peste : Requiem

Vainqueur : Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Interdit Ouest

errer

Xenoblade Chroniques 3

meilleure direction

Vainqueur : Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Interdit Ouest

immortalité

errer

meilleur récit

Un conte de peste : Requiem

Elden Ring

Vainqueur : God of War Ragnarok

Horizon Interdit Ouest

immortalité

Meilleure direction artistique

Vainqueur : Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Interdit Ouest

mépris

errer

Meilleure musique et bande originale

Un conte de peste : Requiem

Elden Ring

Vainqueur : God of War Ragnarok

Métal : Hellsinger

Xenoblade Chroniques 3

Meilleure conception audio

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

Elden Ring

Vainqueur : God of War Ragnarok

Gran Turismo 7

Horizon Interdit Ouest

Meilleure performance

Ashly Burch (Aloy dans Horizon Forbidden West)

Charlotte McBurney (Amicia dans A Plague Tale : Requiem)

Vainqueur : Christopher Judge (Kratos dans God of War Ragnarok)

Gage à la main (Marissa Marcel dans Immortality)

Sunny Suljic (Atrée dans God of War Ragnarok)

Meilleur jeu avec un message social

Un bleu de mémoire

Vainqueur : Ace Dusk Falls

Citoyen dormant

Endling – L’extinction est éternelle

sagesse rétrospective

J’étais un adolescent écologiste

Jeu qui a le plus grandi cette année

Légendes Apex

destin 2

Vainqueur : Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

meilleur jeu indépendant

Culte de l’Agneau

Blanc néon

sifu

Gagnant : Stray

tunique

meilleur jeu mobile

Apex Legends Mobile

Diable immortel

Genshin Impact

Gagnant : Marvel Snap

Tour de la Fantaisie

Jeu qui soutient le plus la communauté

Légendes Apex

destin 2

Vainqueur : Final Fantasy XIV

Fortnite

Le ciel de No Man

Prix ​​de l’innovation et de l’accessibilité

Alors que le crépuscule tombe

Vainqueur : God of War Ragnarok

Returnal à l’île aux singes

The Last of Us, partie I

The Quarry

Meilleur jeu de réalité virtuelle ou augmentée

Après la chute

Among Us RV

Bonelab

Gagnant : Moss : Livre II

Matière rouge 2

meilleur jeu d’action

Vainqueur : Bayonetta 3

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

Blanc néon

sifu

Teenage Mutant Ninja Turtles: La vengeance de Shredder

meilleur jeu d’aventure et d’action

Un conte de peste : Requiem

Vainqueur : God of War Ragnarok

Horizon Interdit Ouest

errer

tunique

Meilleur RPG

Vainqueur : Elden Ring

Une vie en direct

Pokémon Légendes : Arceus

Stratégie triangulaire

Xenoblade Chroniques 3

meilleur jeu de combat

DNF Duel

Jojo’s Bizarre Adventure: All Stars Battle R

Le roi des combattants XV

Vainqueur : Multiversus

sifu

meilleur jeu familial

Vainqueur : Kirby et la terre oubliée

LEGO Star Wars : La saga Skywalker

Mario + Lapins Crétins : Étincelles d’espoir

Nintendo Switch Sports

éclaboussure 3

Meilleur jeu de stratégie ou de gestion

Dune : la guerre des épices

Gagnant : Mario + Lapins Crétins : Les Étincelles de l’Espoir

Total War : Warhammer 3

Campus à deux points

gagner 3

Meilleur jeu de sport ou de vitesse

F1 22

FIFA 23

NBA 2K23

Vainqueur : Gran Turismo 7

OlliOlli Monde

meilleur jeu multijoueur

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

Mutlviersus

Vainqueur : Overwatch 2

éclaboussure 3

Teenage Mutant Ninja Turtles: La vengeance de Shredder

Créateur de contenu de l’année

karl jacobs

Vainqueur : Ludwig

Nibellion

Nobru

qtcendrillon

Meilleur premier studio indépendant

Angel Matrix (blanc néon)

Géographie des robots (NORCO)

Gagnant : Bluetwelve Studio (Stray)

Équipe Tunique (Tunique)

Poncle (Survivants Vampires)

Meilleure adaptation d’un jeu vidéo

Vainqueur : Arcane : League of Legends

Cyberpunk : Edgerunners

Le spectacle Cuphead

Sonic le hérisson 2

Inexploré

jeu le plus attendu

fantasme final 16

Héritage de Poudlard

Remake de Resident Evil 4

Champ d’étoiles

Gagnant : The Legend of Zelda : Tears of the Kindgom

Meilleur jeu eSport

Counter-Strike : Offensive mondiale

DOTA 2

League of Legends

Rocket League

Vainqueur : Valorant

meilleur joueur d’eSport

Jeong « Chovy » Ji-Hoon (League of Legends)

Lee « Faker » Sang-Hyeok (League of Legends)

Finn « Karrigan » Andersen (Counter-Strike: Global Offensive)

Oleksandr « S1MPLE » Kostyliev (Counter-Strike: Global Offensive)

Vainqueur : Jacob « Jay » Whiteaker (Valorant)

Meilleure équipe eSports

Darkzero eSports (Apex Legends)

Faze Clan (Counter-Strike: Global Offensive)

Gen.G (League of Legends)

Voleurs de LA (Call of Duty)

Vainqueur : Loud (Valorant)

Meilleur entraîneur eSport

Andrii « B1AD3 » Horodenskyi (Counter-Strike: Global Offensive)

Vainqueur : Matheus « BZKA » Tarasconi (Valorant)

Erik « D00MBR0S » Sandgren (Valorant)

Robert « Robban » Dahlstrom (Counter-Strike: Global Offensive)

Allez « Score » Dong-Bin (League of Legends)

Meilleur événement eSport