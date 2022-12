Transformers: Reactivate révélé, un jeu en ligne pour jusqu’à quatre joueurs

Les Game Awards 2022 ont été le cadre choisi par Splash Damage pour annoncer son prochain projet, un titre basé sur une saga bien connue. Transformers : Reactivate est un jeu d’action en ligne pour 1 à 4 joueurs, disponible sur consoles et PC. L’étude prévoit une bêta fermée pour 2023, mais toujours sans date précise.

L’humanité a perdu sa patrie, la Terre ne lui appartient plus. Maintenant, il ne leur reste plus qu’à se battre. En attendant, vous pouvez jeter un œil au premier trailer officiel.

Returnal sur les deux favoris des Game Awards 2022

Chaque année, The Game Awards nomine un total de six jeux, mais comme dans tout concours ou gala de récompenses, il y a toujours quelques projets qui se démarquent des autres. Dans cette édition, l’une des surprises a été la nomination de Stray, un jeu mettant en vedette un chat qui a conquis une partie des critiques spécialisés. Même ainsi, il est loin d’être un favori.

Ni A Plague Tale: Requiem ni Horizon Forbidden West ne semblent être des candidats assez forts pour battre les deux favoris. Xenoblade Chronicles 3, le grand JRPG de Monolith pour Nintendo Switch, n’a pas non plus grand-chose à faire contre les colosses Elden Ring et God of War Ragnarök. Le premier d’entre eux, réalisé par Hidetaka Miyazaki, a balayé les critiques du monde entier, au point qu’il est considéré comme un véritable chef-d’œuvre.

Sony Interactive Entertainment continue de miser sur la formule qui a si bien fonctionné pendant toutes ces années. God of War Ragnarök est un jeu à forte charge narrative pour un seul joueur, un produit intergénérationnel conçu pour la PS4, mais qui profite du matériel le plus puissant de la machine nouvelle génération du japonais. comme en témoigne notre analyse dans Netcost.