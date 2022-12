Crash Team Rumble rassemble des héros et des méchants dans ce titre multijoueur en équipe

Entourés de rumeurs, comme dans tous les grands événements du jeu vidéo, les comptes officiels de Crash Bandicoot ont fini par anticiper l’actualité des Game Awards 2022. La nuit est tombée (même si c’est l’après-midi aux États-Unis) et Activision Blizzard a officiellement a confirmé qui travaille sur Crash Team Rumble, un nouvel opus qui sera mis en vente en 2023 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Toys for Bob (Crash Bandicoot 4) est le studio responsable de ce titre multijoueur, qui opposera les héros et les méchants dans des matchs d’équipe intenses. Vous pouvez regarder la première bande-annonce ci-dessous :

La résurrection du marsupial après des années de silence

Naughty Dog, les créateurs d’Uncharted et de The Last of Us, étaient autrefois des maîtres des plateformes d’action mignonnes. La trilogie originale Crash Bandicoot, ainsi que Crash Team Racing – le Mario Kart de la première PlayStation – ont marqué toute une génération de joueurs. Cependant, la propriété intellectuelle appartenait à Universal, ce sont donc eux qui ont continué à sortir les jeux suivants.

Activision Blizzard, l’actuel détenteur des droits, est revenu pour parier sur les aventures du marsupial. La résurrection a commencé par un remake complet des classiques. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a adapté les graphismes aux systèmes actuels et a réussi à plaire aux nostalgiques avec un gameplay classique, mais avec quelques changements. La vérité est que le code a été perdu, les développeurs ont donc dû utiliser l’observation pour trouver le ton.

Le remake suivant est plus une réinvention. Crash Team Racing: Nitro Fueled prend le meilleur du classique PlayStation et l’élève à de nouveaux sommets. Le point culminant de tout cela a bien sûr été Crash Bandicoot 4 : It’s About Time, un tout nouvel opus pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch. Vous pouvez lire notre analyse ici.