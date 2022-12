Horizon: Forbidden West présente Burning Shores, une extension gigantesque qui se déroule à Los Angeles

Guerrilla Games no se ha conformado con acudir a The Game Awards 2022 como nominada al GOTY y ha aprovechado su presencia para anunciar Burning Shores, una expansión para Horizon Forbidden West que llevará a Aloy a perseguir « una siniestra amenaza entre la naturaleza salvaje que ha invadido Les anges ». Situé dans la ville des trois soleils et avec le signe Hollywood en arrière-plan, nous voyagerons à travers une Californie transformée en un mystérieux et perfide archipel volcanique. Horizon Burning Shores arrivera sur PS4 et PS5 le 19 avril 2023 à un prix encore à confirmer.

Ration Double Horizon en 2023

En plus de cette extension pour Forbidden West, nous profiterons l’année prochaine d’un nouveau jeu de la saga Horizon, mais ce sera pour la réalité virtuelle. Bien que cela réduise l’intérêt aux yeux de beaucoup, nous vous recommandons fortement de ne pas en perdre la trace. Horizon : Call of the Mountain, le nom sous lequel il est connu, est la grande star du catalogue de lancement de PlayStation VR 2, c’est-à-dire des nouvelles lunettes Sony.

Loin de le traiter comme un spin-off à faible coût, Sony affirme qu’il est en développement depuis plusieurs années et le définit comme « le premier jeu triple A pour PS VR 2 ». La société a l’intention de frapper la table avec elle et de démontrer que de longs jeux peuvent également être réalisés en réalité virtuelle, avec des graphismes à couper le souffle et jouables aussi gratifiants que ceux sans technologie. C’est un test décisif pour l’appareil et pour la saga Horizon.

Le PlayStation VR 2 sera mis en vente le 22 février 2023 au prix de 599,99 euros. Horizon : Call of the Mountain servira de produit phare de son catalogue de sortie et sera disponible le jour même pour 69,99 euros. Ce sera le plus cher de tous les jeux qui le composent (ici nous avons passé en revue tous les prix initiaux). Économisez ce Noël car en ce début d’année il sera temps de vous gratter la poche.