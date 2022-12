Le MMO Blue Protocol réapparaît aux Game Awards 2022 : en 2023, en Occident

Annoncé pour la première fois il y a plus de 3 ans, nous avons enfin apprécié à nouveau la présence de Blue Protocol aux Game Awards 2022. Distribué par Bandai Namco sur le territoire asiatique, ce beau MMORPG à l’esthétique anime débarquera enfin en Occident à travers la seconde moitié de 2023, bien qu’il aura une version bêta fermée sur PC au début de l’année à venir.

Free to play, nouvelle génération et PC

Ce sera Amazon Game Studios, déjà expérimenté dans le genre grâce à New World et Lost Ark, qui amènera Blue Protocol en Europe et en Amérique. Grâce à cette version, nous pouvons profiter d’un jeu entièrement gratuit, développé uniquement pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Il offrira, comme d’habitude, une campagne vraiment étendue en plus d’une énorme quantité de contenu secondaire.

« Blue Protocol est un jeu magnifiquement conçu ; C’est comme un anime qui prend vie », a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games. « Bandai Namco Online a créé un monde de la plus haute qualité avec une histoire captivante qui va construire une communauté et plonger les joueurs dans une aventure pleine d’action. Alors que la popularité de l’anime continue d’augmenter dans le monde, nous sommes impatients de proposer Blue Protocol aux joueurs occidentaux l’année prochaine. »

Blue Protocol a un message clairement écologique et totalement d’actualité, car il nous emmène dans le monde de Regnas, sur le fil du rasoir après des millénaires de guerres et une utilisation excessive de la technologie. Au cours de notre aventure à travers ce bel univers, nous pourrons profiter de la conversation avec une multitude de personnages, de missions principales et secondaires, de différentes activités et bien sûr, d’un système de combat plus que solide.

Comment pourrait-il en être autrement, l’aventure commencera par l’édition du personnage à travers un éditeur que nous avons découvert être vraiment complet, mais auquel au cours du jeu nous pourrons ajouter de multiples éléments esthétiques. Un autre aspect important à décider sera, bien sûr, la classe de notre héros, à choisir entre cinq différentes avec leurs propres capacités : Iron Guard, Dual Warrior, Shrewd Walker, Elemental Sorcerer et Lethal Ravager.

Concernant le contenu, nous avons pu apprendre que bien qu’il s’agisse essentiellement d’un MMORPG, l’ensemble de la campagne et du contenu secondaire sera parfaitement jouissif seul. Cependant, nous aurons à notre disposition des champs et des donjons pouvant accueillir jusqu’à six joueurs, et des raids épiques pour des groupes plus importants. De plus, en jouant en compagnie, nous pouvons accéder aux ennemis et au butin exclusif en coopération.

Comme nous l’avons dit précédemment, Blue Protocol sera disponible au second semestre 2023 sur PS5, Xbox Series et PC, bien que nous aurons une bêta fermée sur PC avant son lancement final.