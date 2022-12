Suicide Squad : Kill the Justice League confirme sa date de sortie

Kevin Conroy, la voix emblématique de Batman, est récemment décédé. L’acteur, qui a également joué le Dark Knight dans les jeux vidéo de la saga Arkham, a été le grand lauréat de la bande-annonce de Suicide Squad : Kill the Justice League. Le nouveau projet de Rocksteady a été montré dans une nouvelle bande-annonce, dans laquelle nous avons pu voir Batman en action. Il a été confirmé que l’interprète sera présent pour la dernière fois dans ce titre.

Suicide Squad: Kill the Justice League sera mis en vente le 26 mai 2023, comme le confirme l’étude elle-même. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

Le système de vote des Game Awards

Non, Geoff Keighley n’est impliqué dans aucune des procédures de vote des Game Awards. Ceci est précisé dans la section questions et réponses du site Web du gala, où il est également signalé que le comité consultatif n’a toujours pas voté. Le système est très clair en ce sens : les nominés sont choisis parmi plus de 100 médias spécialisés dans le jeu vidéo et influenceurs, parmi lesquels Netcost.

Le public peut voter pour son jeu de l’année, mais son poids dans la sélection n’est que de 10 %. Les 90% restants proviennent du jury professionnel, qui sont les mêmes médias auxquels nous avons fait allusion précédemment. Según los organizadores, la decisión de que el sistema no se apoye enteramente en la audiencia se debe a que muchos usuarios no disponen de distintas plataformas, lo que a su juicio provocaría un sesgo injusto: títulos exclusivos de un sistema concreto podrían quedar relegados a un second plan.

Le public peut choisir son gagnant préféré dans la catégorie Player’s Choice, qui est régie uniquement par le vote du public. Vous pouvez voir comment la procédure fonctionne dans cet article.

Dans l’édition de cette année, le jury a choisi Elden Ring, God of War Ragnarök, Stray, Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles 2 et A Plague Tale: Requiem comme candidats pour le jeu de l’année.