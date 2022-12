Bayonetta Origins : Cherry and the Lost Demon annoncé sur Nintendo Switch

Annonce surprise aux Game Awards 2022. Suite à la sortie de Bayonetta 3, le dernier opus de Platinum Games, les développeurs japonais ont dévoilé un tout nouvel opus pour Nintendo Switch. Il s’agit de Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon, un jeu qui part d’une approche différente, ainsi que d’un style graphique plus décontracté.

Selon Geoff Keighley, il s’agit d’un jeu vidéo d’action et d’aventure, qui raconte les événements qui ont conduit le personnage à devenir Bayonetta, la sorcière d’Umbra. Les joueurs pourront contrôler Cherry et Cheshire, tout en résolvant des énigmes. Vous pouvez voir la bande-annonce juste en dessous de ces lignes.

Les derniers gagnants des Game Awards

Depuis le changement de nom en 2014, année du triomphe de Dragon Age Inquisition (également sur Netcost), de nombreux jeux ont remporté les Game Awards 2022. En 2017, c’était The Legend of Zelda : Breath of the Wild, un de ces titres qui ont le plus influencé l’industrie du jeu vidéo ces dernières années. Fait intéressant, la suite est nominée dans la catégorie Jeu le plus attendu.

Un autre des jeux qui a modifié sa formule classique était God of War (2018), dont le deuxième opus a également eu une grande présence aux Game Awards 2022. Le jeu Sony Santa Monica a été le gagnant en 2018, alors qu’un an plus tard, il a réussi. Sekiro : Shadows Die Twice par From Software. Les créateurs de Dark Souls ont la possibilité de revalider le prix de la main d’Elden Ring.

Non sans quelques polémiques, The Last of Us Part 2 a remporté une année au cours de laquelle Half-Life : Alyx avait révolutionné l’univers de la réalité virtuelle. Dans tous les cas, les deux jeux ont clairement remporté le prix. Bien que ce ne soit généralement pas le plus courant, ils remportent parfois aussi des titres plus petits. The Walking Dead : A Telltale Series a ouvert cette porte il y a quelques années et It Takes Two a réussi à la franchir. Le jeu coopératif de Josef Fares, habitué des Game Awards, n’a laissé personne indifférent.