Under The Waves – Preview : Un mystère dans les profondeurs qui mérite d’être résolu

Il y a quelques jours, nous étions invités à tester les premiers instants d’Under The Waves, un nouveau titre développé par Parallel Studio et édité par Quantic Dream. Alors que nous savions que le jeu est une « aventure écologique sous-marine », nous ne comprenions pas grand-chose au gameplay ou à ce que nous allions faire à un moment donné.

Après avoir joué un peu plus de 20 minutes, on pense désormais qu’il mérite autant d’attention que bon nombre des plus gros jeux de l’année, sinon plus… A moins que vous ne souffriez de thalassophobie.

la vie est meilleure sous la mer

Under The Waves se déroule dans une techno-futuriste des années 1970 où vous incarnez Stan, un plongeur engagé par une grande compagnie pétrolière pour séjourner dans une station sous-marine pour des raisons qui restent obscures. Pendant que nous jouions, nous avons été présentés à un protagoniste calme, confiant dans ses capacités et espérant que son « day one » de travail se passe parfaitement bien, mais alors qu’il descend sur une station inondée ne portant rien de plus qu’un scaphandre, les choses semblent dérangeantes et comme si quelque chose de grave était sur le point d’arriver… Heureusement, ce n’est pas un jeu d’horreur.

Peut-être conditionnés par une récente vague de jeux d’horreur, nous avons continué à attendre que quelque chose se passe mal alors que nous explorions les sombres installations sous-marines dans lesquelles nous étions tombés. Mais vous jouez le rôle d’un plongeur calme et compétent, et vous êtes presque toujours accompagné de votre contact d’entreprise à la surface, qui semble être un vieil ami. Leur conversation est terre à terre et relaxante, avec lui guidant Stan à travers le processus de redémarrage des générateurs et d’éclairage de l’endroit.

Quelques instants plus tard, ce qui est l’une des principales caractéristiques du jeu est présenté. Alors que nous marchions lentement dans l’eau, le fait que vous puissiez simplement décoller et nager librement dans les profondeurs a été une surprise. Et c’est quelque chose de difficile à expliquer, mais c’est fantastique et libérateur. Votre mouvement est plus rapide que la simple marche et il n’y a presque aucune restriction sur le chemin à parcourir. Bien sûr, vous êtes limité par votre oxygène et vous n’êtes pas censé y rester éternellement, mais la liberté qui vous est donnée est suffisante pour vous enthousiasmer pour l’exploration et la promesse de trouver des trésors et des ressources.

En parlant de cela, il semble qu’il y ait beaucoup plus de gameplay dans Under The Waves que ce à quoi nous nous attendions à l’origine. Au fur et à mesure que nous parcourons cette zone initiale, nous rencontrons des invites pour collecter des objets éparpillés dans l’installation : du métal et du plastique aux conteneurs jetés des recharges d’oxygène utilisées pour prolonger votre temps. Un développeur qui était présent lors de la session nous a expliqué que cela fait partie du message vert que Parallel Studio veut faire passer avec le jeu. Mais cela semble également laisser entendre que nous faisons bien plus qu’explorer.

Il y a tout un monde à explorer

Après une courte promenade, on vous présente votre propre mini-sous-marin, et après l’avoir désamarré, vous êtes autorisé à entrer et simplement à conduire vers ce qui sera leur principale base d’opérations, un petit habitat sous-marin contenant les effets personnels de Stan et auquel je Ils ont dit que nous reviendrions après chaque journée d’exploration aquatique. Mais le sous-marin est ce qui a vraiment attiré mon attention : si nager était excitant, le sous-marin est génial. Ses commandes sont très simples, vous pouvez accélérer ou freiner, et cela vous propulse vers l’avant dans la direction que vous pointez. Cependant, après avoir quitté l’installation et traversé un petit canyon, vous vous rendez compte que vous êtes en pleine mer.

Les profondeurs obscures du fond marin s’étendent jusqu’à l’horizon, et même si vous ne pouvez pas voir très loin, il y a de la beauté dans ce que vous pouvez voir et explorer. Une bande-son calme et relaxante vous pousse vers l’avant, conservant toujours un sentiment d’émerveillement qui vous donne envie de prendre le sous-marin et de vous éloigner au loin. Nous sommes finalement arrivés à la base et avons continué avec l’histoire d’ouverture, mais les développeurs nous ont assuré qu’il y aura une exploration tous les jours, avec des trésors et des objets à collecter.

Dans l’ensemble, notre expérience avec Under The Waves nous a donné envie d’en savoir plus sur le jeu. Principalement axé sur le message qu’ils veulent transmettre et sur l’histoire du protagoniste, celle de la solitude, de l’isolement et du dépassement des traumatismes, le jeu est également rempli d’un monde magnifique. Il y a pas mal de suspense dans l’histoire, et même lorsqu’il n’y a pas d’ennemis directs ou de menaces, il y a un sentiment de terreur qui persiste tout au long.

Parallel Studio a présenté le titre comme une expérience « poétique », et nous pouvons être d’accord avec cela. Under the Waves arrivera en 2023 sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 et PS5.