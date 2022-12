Disney + déploie un niveau financé par la publicité pour mieux concurrencer Netflix

En bref : le niveau de support publicitaire pour Disney+ est arrivé et il y a quelques changements dont les abonnés nouveaux et existants voudront prendre note. Le nouveau niveau s’appelle Disney + Basic et son prix est de 7,99 $ par mois. Avec lui, vous aurez accès à la même bibliothèque de contenu disponible via des niveaux plus chers, y compris plus de 300 titres en 4K UHD et HDR. Le plan financé par la publicité permet également aux utilisateurs de regarder jusqu’à quatre écrans sans frais supplémentaires.

Disney + Premium (sans publicité) commande désormais 10,99 $ par mois ou 109,99 $ par an. En plus de tout ce que Basic offre, les membres Premium bénéficient de téléchargements hors ligne illimités sur un maximum de 10 appareils, ainsi que du prise en charge de GroupWatch et Dolby Atmos. Avec GroupWatch, vous pouvez organiser des soirées cinéma virtuelles, vous synchroniser pour les premières de la saison et plus encore sans avoir à vous trouver au même endroit physique.

Disney propose également quelques nouveaux forfaits à votre attention. Le Disney Bundle Duo Basic comprend Disney + Basic (avec publicités) et Hulu (avec publicités) pour 9,99 $ par mois tandis que les packs Disney Bundle Trio Basic dans Disney + Basic (avec publicités), Hulu (avec publicités) et ESPN + (avec publicités) pour 12,99 $ un mois. Enfin, le Disney Bundle Trio Premium pour 19,99 $ par mois donne accès à Disney + Premium (sans publicité), Hulu (sans publicité) et ESPN + (avec publicité).

Rival Netflix a déployé son niveau de streaming financé par la publicité il y a un peu plus d’un mois. Netflix Basic avec publicités se vend 6,99 $ par mois mais limite la diffusion en continu à une qualité 1080p. De plus, vous ne pouvez diffuser que sur un seul appareil à la fois, la visualisation hors ligne n’est pas prise en charge et certaines émissions et certains films ne sont pas inclus. Cependant, vous bénéficiez d’un accès illimité au catalogue de jeux vidéo en pleine croissance de Netflix.

Disney a terminé son dernier trimestre avec 12 millions de nouveaux abonnés au streaming, portant son nombre total d’abonnés à 164,2 millions. A titre de comparaison, Netflix fait état de 223,09 abonnés payants à la fin du troisième trimestre.