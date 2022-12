Le changement apparent de l’API Apple Music brise l’application tierce populaire « Cider » pour Windows [U]

Mise à jour: Juste au moment où cette histoire a été publiée, Cidre dit il a trouvé une nouvelle solution de contournement pour que l’application fonctionne à nouveau. Le développeur prévient que cela « peut être une solution temporaire jusqu’à ce que nous puissions trouver quelque chose de plus important avec lequel travailler ».

Il existe un certain nombre d’applications tierces populaires et puissantes qui peuvent améliorer l’expérience Apple Music sur de nombreuses plates-formes. L’une de ces applications s’appelle Cider, qui apporte un certain nombre de fonctionnalités Apple Music à Windows en tant qu’application de bureau. Cependant, un changement apparent apporté récemment par Apple semble avoir cassé l’application Cider.

Netcost-security.fr a couvert le lancement de Cider en mars, expliquant que l’application était basée sur l’API MusicKit officielle d’Apple. L’application est construite à l’aide de la norme Electron, ce qui lui permet de fonctionner sous Windows et macOS en tant qu’application de bureau. L’application, cependant, a été plus populaire sur Windows, où Apple Music est disponible sous une forme très limitée via iTunes ou via le site Web Apple Music.

Apple a annoncé son intention de lancer une application Apple Music dédiée pour Windows, mais pas avant 2023. Dans l’intervalle, cependant, la société a modifié les API Apple Music, ce qui indique que Cider ne fonctionne plus pour les utilisateurs d’Apple Music.

Selon Tony Kristovich, l’un des développeurs de Cider, la modification des API inclut des vérifications supplémentaires du client et dépouille Cider de son jeton Apple Music. Kristovitch dit que le changement empêche Cider de s’authentifier via l’API et d’accéder aux points de terminaison qui alimentent l’application.

Pour le moment, il ne semble pas que les modifications mystérieuses apportées à l’API Apple Music aient eu un impact sur d’autres applications Apple Music tierces. Apple n’a pas commenté la situation et n’a pas non plus abordé publiquement les modifications apportées à l’API Apple Music.

Dans l’état actuel des choses, Kristovich affirme que sans action d’Apple, il est peu probable que Cider puisse fonctionner à l’avenir. Si cela est vrai, cela marquerait une grosse perte pour les utilisateurs d’Apple Music sous Windows. Cider a offert un certain nombre de fonctionnalités pour les utilisateurs d’Apple Music qui ne sont pas autrement disponibles sur Windows, en particulier via une application de bureau dédiée.

Idéalement, Apple commentera cette situation le plus tôt possible et expliquera ce qui se passe. Il est possible qu’une modification involontaire de l’API Apple Music ait un impact sur Cider. Il pourrait également y avoir une sorte de bug spécifique à l’application Cider qu’Apple et Kristovich peuvent travailler ensemble pour résoudre.

