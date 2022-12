La différence graphique abyssale de Fortnite entre les versions PS5, PS4, Switch et mobile

Fortnite Chapter 4 s’est accompagné d’une petite surprise à laquelle on ne s’attendait pas : le passage du jeu à Unreal Engine 5.1 dans ses versions pour PC, PS5 et Xbox Series X|S. Le moteur graphique, appelé à être celui qui serre la nouvelle génération de consoles comme Unreal Engine 3 l’a fait avec PS3 et Xbox 360 à son époque, appartient à Epic Games lui-même, alors qui de mieux que lui pour nous montrer ses vertus et le vendre à nous avec son jeu de star.

Nanite, le système qui génère des millions de polygones en temps réel (un seul arbre est composé d’environ 300 000) ; Technologie Lumen (pour un ray tracing solvant au niveau des ressources et des performances) ; illumination globale en temps réel qui ne sacrifie pas 60 fps ; la nouvelle Super Résolution en Temps Réel (TSR) ; cartes d’ombres virtuelles, etc., etc. Il ne fait aucun doute que toutes ces démos et nouvelles sur les graphismes du futur seront un jour possibles grâce à des moteurs comme Unreal Engine 5.

Mais à part les détails techniques, il est préférable de voir tous ses outils en action pour voir de quoi ils sont capables. Et pour cela, rien de tel que le dernier comparatif de The Bit Analyst, dans lequel les versions de Fortnite pour PS5, PS4, Nintendo Switch et appareils mobiles présentent un face-à-face des plus intéressants. Comme le dit l’auteur lui-même, « Quand il y a des différences aussi intéressantes entre les versions, c’est un plaisir de faire ces comparaisons. » C’est ce qu’on appelle faire un bon portage et profiter des fonctionnalités de chaque plateforme :