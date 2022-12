La voiture Apple pourrait ne pas être entièrement autonome, elle devrait maintenant être lancée en 2026 pour environ 100 000 $

En bref : si nous avons l’impression d’écrire sur la voiture électrique autonome d’Apple, alias Project Titan, depuis des années, c’est parce que nous l’avons, depuis 2015, en fait (la conception a commencé en 2014). Près d’une décennie, c’est long, mais selon de nouveaux rapports, la date de sortie du véhicule a été reportée à 2026, et il pourrait ne pas être autonome.

Bloomberg écrit qu’Apple a réduit les plans d’auto-conduite pour son futur véhicule électrique, qui semblait être entièrement autonome, sans volant ni pédales. La voiture était également censée comporter des sièges orientés vers l’intérieur.

Mais créer un véhicule avec une autonomie complète de niveau 5 pose encore trop de problèmes techniques, juridiques et réglementaires. Ainsi, les capacités de conduite autonome de la voiture Apple seront réduites. Le véhicule électrique aura un volant, des pédales et des sièges conventionnels, et ses capacités entièrement autonomes ne seront disponibles que sur les autoroutes. Les utilisateurs pourront jouer à des jeux ou regarder des vidéos dans ces cas, mais ils doivent prendre en charge les tâches de conduite lorsqu’ils se trouvent dans les rues de la ville ou dans des conditions météorologiques défavorables.

Apple espère lancer ces capacités de conduite autonome en Amérique du Nord avant qu’elles n’arrivent dans d’autres endroits au fil du temps. L’entreprise envisage également un centre de commande à distance pour assister les conducteurs et contrôler la voiture à distance en cas d’urgence. Le fabricant d’iPhone peut également proposer sa propre assurance aux acheteurs.

Apple avait l’intention de vendre son premier véhicule à 120 000 dollars, mais il vise maintenant environ 100 000 dollars, ce qui l’opposerait à la Tesla Model S. Il est toujours à la recherche d’un partenaire pour le projet : les seules discussions sérieuses qu’il a eues ont été avec Volkswagen il y a de nombreuses années.

Il faudra quelques années avant de voir la voiture Apple. Même la conception ne devrait pas être finalisée avant l’année prochaine, tandis que sa liste de fonctionnalités devrait arriver en 2024. Les tests devant commencer en 2025, nous pourrions rouler dans l’iCar, ou comme Apple l’appelle, au cours de 2026 .