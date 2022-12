Diablo 4 a déjà une date de sortie et 2023 s’annonce de mieux en mieux

C’était d’abord la date de sortie de Star Wars Jedi : Survivor et maintenant c’est Diablo 4. Il semblerait que le bon vieux Geoff Keighley ait commencé à faire fuiter certaines des grosses annonces de ces The Game Awards 2022. Même Elden Ring a dû annoncer sa première grande mise à jour gratuite quelques heures après sa visite à l’événement. Dans le cas du jeu Blizzard, cette fois celui qui a foiré est le Xbox Store, où le fichier du jeu a été mis à jour avec des données sur son lancement, son poids et ses éditions.

Selon la boutique Microsoft, Diablo IV sera mis en vente le 5 juin 2023, il nécessitera 80 Go d’espace sur nos disques durs et il se déclinera en trois éditions : standard, digital deluxe et ultimate edition. On s’attend à ce que le jeu montre également une nouvelle bande-annonce aux TGA et annonce une deuxième bêta prévue en février et accessible à tous ceux qui osent la réserver.

Diablo 4 et la peur de sa monétisation

Autant nous avons aimé Diablo Immortal, le volet de la saga mobile que nous avons reçu il y a quelques mois, autant le jeu disposait d’un système de monétisation qui nous donne encore des frissons. Pour vous donner une idée, il en coûte plus de 100 000 $ pour développer pleinement n’importe quel personnage, attirant la colère de la communauté et faisant du jeu le jeu le moins bien noté de l’histoire de Metacritic. La note moyenne de 81 qu’il a obtenue parmi la presse a été transformée en 0,8 dans les scores des utilisateurs, avec des points de vente comme Kotaku déclarant dans leur analyse que « c’était très agréable… si vous ignoriez toutes les conneries mobiles ». Après cette expérience, la question est évidente. Blizzard a-t-il retenu la leçon ou Diablo 4 suivra-t-il ?

Pour le moment, la société a assuré qu’il s’agissait de « cas différents », car Immortal est gratuit, mais Diablo 4 sortira au prix fort. Mais il a également confirmé qu’il y aura des DLC. « Le jeu est génial et il y aura beaucoup de contenu après le lancement », a précisé Adam Fletcher, le community manager de la saga, il y a quelques semaines. « Le contenu payant sera construit autour d’articles skins optionnels et éventuellement d’extensions complètes. » Si l’achat d’Activison Blizzard par Microsoft et sa sortie sur Xbox Game Pass se confirmaient, nous n’aurions quasiment aucun problème.