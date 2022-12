Ce sont tous les gagnants du jeu de l’année (GOTY) aux Game Awards tout au long de son histoire

Les Game Awards ont adopté leur nom actuel en 2014, car auparavant ils étaient connus sous le nom de Spike VGA ou Spike VGX. Geoff Keighley, organisateur des prix, revient avec une nouvelle édition pleine d’annonces, de nouveautés et de prix, de nombreux prix. Des titres comme Elden Ring, God of War Ragnarök, A Plague Tale : Requiem ou Stray se disputent le GOTY, qui le remportera ? Nous ne savons pas avec certitude, mais nous connaissons les titres qui ont déjà remporté la statuette.

Il est difficile de trouver l’unanimité dans un vote, donc tout au long de l’histoire des Game Awards, il y a toujours eu des gagnants controversés. Parmi eux figurent des productions primées telles que Bioshock, Uncharted 2 : Among Thieves, Dragon Age Inquisition ou GTA V. Plus récemment, Sekiro : Shadows Die Twice, The Last of Us Part 2 et It Takes Two ont triomphé. Nous les passons tous en revue ci-dessous.

Tous les gagnants des Game Awards depuis 2003

Pointe VGA/Pointe VGX

2003 – Madden NFL 2004

2004 – GTA San Andreas

2005 – Resident Evil 5

2006 – TES IV : L’oubli

2007 – Biochoc

2008 – Grand Theft Auto IV

2009 – Inexploré 2

2010 – Red Dead Redemption

2011 – TES V : Bordeciel

2012 – Les morts-vivants

2013 – Grand Theft Auto V

Les récompenses du jeu

2014 – Dragon Age : Inquisition

2015 – The Witcher 3 : Chasse sauvage

2016 – Surveiller

2017 – La légende de Zelda : le souffle de la nature

2018 – God of War

2019 – Sekiro : Les ombres meurent deux fois

2020 – The Last of Us, partie II

2021 – It Takes Two

Les Game Awards 2022 auront lieu le 8 décembre (déjà le 9 décembre en France). Le gala peut être suivi en direct depuis les chaînes officielles sur YouTube et Twitch. De plus, si vous le voyez depuis Steam, vous aurez la possibilité de gagner un Steam Deck toutes les minutes. Selon Geoff Keighley, le spectacle sera un peu plus court cette année, avec environ 30 à 40 matchs.

