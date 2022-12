Les scénaristes de Witcher se défendent : « Un connard a inventé beaucoup de mensonges »

La série The Witcher de Netflix continue de faire la une des journaux, mais pas pour le mieux. Et c’est qu’après l’annonce qu’Henry Cavill quittait la série -sans en préciser officiellement les raisons-, qu’un ex-scénariste a diffusé de supposées moqueries de l’équipe créative envers les romans et jeux vidéo de la saga et que le showrunner a dû venir au premier plan pour parler des accusations d’une partie des fans, maintenant les scénaristes de l’émission sont apparus pour se défendre contre les attaques sur les réseaux sociaux basées sur les accusations présumées de cet ex-employé qu’il a récemment diffusées irrespectueux envers le matériel d’origine. Et ils n’ont pas coupé un cheveu.

Les scénaristes de Witcher contre-attaquent

Ainsi, Twitter a une nouvelle fois été la conférence de ces accusations croisées entre un ancien ouvrier de production de Netflix et les scénaristes actuels de The Witcher. A tel point qu’une des personnes en charge du scénario de la série n’aurait pas pu être plus directe : « C’est très cool et marrant d’essayer de dire à quel point tu aimes ton travail et d’avoir ensuite des réponses comme celles-ci parce qu’un connard avec qui vous avez travaillé, il a inventé un tas de mensonges pour les fans essayant de dissimuler qu’il a été viré pour avoir été un connard, et maintenant c’est le récit », a écrit Matthew D’Ambrosio sur son compte Twitter personnel.

« Ça craint de voir le travail acharné faiblir pour un récit de merde. J’ai joué aux jeux avant de lire les livres, puis j’ai eu la chance de travailler sur le genre de série sur laquelle j’ai toujours voulu être. Et tu sais quoi? C’est quand même un métier de rêve ! », poursuit l’écrivain. « J’adore le monde fabuleux de The Witcher et les livres créés par Sapkowski. Le dévouement et le travail herculéen de Lauren S. Hissrich sont impossibles à mesurer. Je n’ai jamais travaillé pour un patron aussi talentueux et attentionné. Je suis hallucinant avec la saison 3 et excité pour celles à venir », renchérit Troy Dangerfield, un autre des scénaristes de The Witcher, de manière plus mesurée.

The Witcher reviendra sur Netflix l’année prochaine avec sa troisième saison, la dernière avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt of Rivia.

Source | RBC