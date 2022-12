Les cryptomineurs incapables de rembourser des millions de prêts cèdent plutôt leurs plates-formes minières

En bref : L’hiver crypto frappe toutes les personnes et organisations impliquées dans l’industrie. Cela s’avère être une période particulièrement difficile pour les prêteurs de crypto, qui sont confrontés à des mineurs incapables de rembourser les millions de dollars qu’ils ont empruntés et qui retournent donc les plates-formes minières qu’ils ont mises en garantie à la place.

Bloomberg rapporte qu’au plus fort du boom de la cryptomonnaie, lorsque Bitcoin approchait les 69 000 dollars et que les marges bénéficiaires atteignaient 90 %, les mineurs ont collecté jusqu’à 4 milliards de dollars grâce au financement de l’équipement minier. Les entreprises accordaient des prêts massifs pour les plates-formes et pour construire des fermes minières, mais comme le note Ethan Vera, directeur des opérations de la société de services de crypto-minage Luxor Technologies, « les mineurs ont fini par dicter une grande partie des conditions de prêt, alors les financiers sont allés de l’avant avec beaucoup d’accords où seules les machines étaient garanties. »

Mais les choses sont sur une trajectoire descendante depuis lors. Suite à l’effondrement de TerraUSD et à l’implosion de FTX, les entreprises licencient du personnel et Bitcoin est tombé à environ 16 800 $ au moment de la rédaction. Il y a aussi la crise de l’énergie et le passage d’Ethereum de la preuve de travail à la preuve de participation.

L’effondrement du marché a conduit de nombreuses entreprises à faire défaut sur leurs prêts. Iris Energy Ltd. a déclaré qu’elle s’attend à ne pas pouvoir rembourser un prêt de 108 millions de dollars qu’elle doit au New York Digital Investment Group, dont la majeure partie est garantie par des plates-formes minières. BlockFi, qui a déjà déclaré faillite, doit au même prêteur 54 millions de dollars, tandis que Core Scientific Inc., qui a mis en garde contre une faillite potentielle, lui doit 39 millions de dollars.

Certaines entreprises, dont Stronghold Digital Mining, ont restitué des dizaines de milliers de plates-formes minières pour réduire leurs dettes. Le problème pour les prêteurs est que ces machines ont vu leur valeur baisser jusqu’à 85% depuis novembre dernier.

Cela pourrait être la pointe de l’iceberg. Environ 75% de la puissance de calcul de l’ensemble du réseau Bitcoin provient d’entreprises privées qui n’ont pas à divulguer leurs prêts garantis par des plates-formes, de sorte que davantage de défauts de paiement sont attendus.

Certaines organisations ont décidé de cesser de rembourser les prêts même si elles sont encore en mesure de se le permettre, car la garantie (c’est-à-dire les plates-formes) peut valoir moins maintenant que les paiements restants. « Ce pourrait être une décision économique de se retirer des accords de financement », a déclaré Vera. « Les mineurs se concentrent sur la façon de survivre les six prochains mois plutôt que s’ils ont besoin du prêteur pour les cinq prochaines années. »

Cette semaine a également apporté un avertissement selon lequel les entreprises de cryptomonnaie ne prenaient pas au sérieux la possibilité que Bitcoin tombe à 5 000 $ l’année prochaine, un prix qu’elle n’a pas vu depuis le début de 2020.