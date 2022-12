James Gunn découvre son acteur Marvel préféré : « Cela n’a rien à voir avec la race »

James Gunn, le cinéaste bien connu qui dirige désormais la DCU, a partagé son acteur préféré avec qui il a travaillé aux studios Marvel, tout au long d’un tweet dans lequel il répondait à un utilisateur dudit réseau social qui l’interrogeait sur le changement de nom. . race du méchant des Gardiens de la Galaxie Vol.3. Cela a été récemment illustré sur Twitter par James Gunn lui-même après avoir partagé la première bande-annonce passionnante de son prochain film UCM, dans lequel nous avons vu pour la première fois l’acteur Chukwudi Iwuji dans le rôle de High Évolutionniste. Et Iwuji est précisément l’acteur préféré de Gunn, assurant que « Chuk est le meilleur acteur avec qui j’ai jamais travaillé ».

James Gunn parle de son acteur préféré

Et c’est que comme d’habitude dans l’industrie hollywoodienne, de nombreux téléspectateurs s’interrogent sur le choix des acteurs et actrices pour des rôles emblématiques ou déjà établis en raison de leur race ou de leur appartenance ethnique. L’inclusion et la représentation pour lesquelles de nombreuses sociétés de production ont opté ces derniers temps y sont pour beaucoup, ce avec quoi beaucoup de gens ne se sentent pas tout à fait à l’aise, comme ils l’expriment sur les réseaux sociaux.

Maintenant, après qu’un utilisateur a demandé pourquoi Gunn avait choisi l’acteur Chukwudi Iwuji pour le rôle de High Evolutionary et le changement de race correspondant du personnage dans les bandes dessinées – se demandant, par ailleurs, pourquoi il n’avait pas choisi Mark Hamill pour le rôle de High Evolutionary. -, Gunn lui-même a répondu que « Chuk est le meilleur acteur avec qui j’ai jamais travaillé », ajoutant que « cela n’a rien à voir avec la race ».

Par le passé, James Gunn découvrait déjà son actrice préférée avec qui il avait travaillé, en l’occurrence, Margot Robbie dans The Suicide Squad dans son rôle récurrent de Harley Quinn, assurant que Margot était « sans aucun doute » la meilleure actrice avec qui il avait travaillé, dans ce cas, dans l’univers DC.

Source | James Gunn