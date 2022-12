Le dernier Boeing 747 est sorti de la chaîne de montage – c’est ainsi que se termine l’ère de la reine du ciel

Il n’existe actuellement que 44 versions du Bpeing 747 utilisées pour le transport de passagers et la plupart font partie de la flotte de Lufhtansa. Avant la pandémie, il y en avait plus de 130.

Un vol de luxe, avec un salon surélevé dédié aux passagers de première classe. Puis le vol passager, capable de voyager avec une autonomie qui dépasse désormais les 13 000 kilomètres. Puis encore un avion-cargo, si puissant qu’il peut transporter une navette. Le Boeing 747, le Queen of Heaven, a traversé différentes phases depuis le 15 janvier 1970, date de sa mise en service sur sa première compagnie aérienne : Pan Am. Le lancement a été célébré à l’aéroport de Washington sous le regard de Pam Nixon, épouse du président américain Richard Nixon.

Ces jours-ci, le dernier modèle de Boeing 747 est assemblé sur la chaîne de montage. Il s’agit de la dernière d’une commande de quatre appareils demandée par Atlas Air Worldwide Holdings (AAWW), une société qui gérera ensuite ces appareils pour Kuehne + Nagel, une société suisse qui s’occupe de la logistique. La livraison officielle est prévue pour début 2023. Seuls les derniers détails manquent, à commencer par la peinture. C’est un modèle cargo. Le dernier Boeing 747 capable de transporter des passagers a été livré à Korean Airlines en 2017.

Toute l’histoire du Boeing 747

Quatre moteurs, une vitesse de croisière qui se rapproche de celle du son et la possibilité de relier facilement un continent à l’autre. Le Boeing 747 a traversé l’histoire de l’aviation avant que ses conceptions ne finissent dans les archives au profit de transporteurs capables de couvrir les mêmes routes avec moins de carburant. Au début, le Boeing était un avion de luxe, à tel point que la partie arrondie de son fuselage abritait un bar lounge pour les passagers de première classe : c’était le « club le plus exclusif du ciel ».

Pas seulement. Le 747 a été renommé par les voyageurs sous le nom de Jumbo Jet ou Queen of the Skies et sa popularité est devenue si élevée qu’il a également joué dans plusieurs films, tels que Air Force One ou Critical Decision. Il est également apparu dans un film de James Bond, Mission : Impossible II. Deux de ses versions adaptées ont également servi à la NASA pour transporter la navette spatiale à travers les États-Unis jusqu’à la base de lancement.

Les Boeing 747 actuellement en service

Le Jumbo Jet le plus connu encore en service est l’Air Force One, l’avion utilisé par le président des États-Unis. Celui-ci est également en cours de remplacement mais il faudra encore attendre quatre ans avant que les avions destinés à le remplacer ne soient achevés. Il y a actuellement 44 versions passagers du Boeing 747 toujours en service, selon le cabinet d’analystes aéronautiques Cirium. La plupart sont utilisés par Lufthansa.

L’Air Force One utilisée par le président des États-Unis

Le modèle le plus répandu dans le ciel est le cargo, qui est devenu emblématique également grâce à la possibilité d’ouvrir pratiquement tout le nez de l’avion pour insérer la marchandise. Parmi ces avions, il y en a actuellement 314. Selon la société de logistique UPS, sa capacité en tant qu’avion de transport n’a pas encore été dépassée : « Le 747-8 est un avion avec une capacité inégalée par tout autre cargo en production ». . Il a une charge utile maximale de près de 140 tonnes.