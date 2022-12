Call of Duty: Benchmark CPU et GPU Warzone 2.0

Call of Duty: Warzone 2.0 est un nouveau jeu de bataille royale gratuit, une suite de CoD: Warzone de 2020 et une partie de la dernière version de Modern Warfare II, mais en tant que titre F2P, il ne nécessite pas le jeu complet pour profitez de l’action multijoueur. Aujourd’hui, nous examinons les performances du CPU et du GPU dans ce titre, et comme prévu, c’était un peu un cauchemar à tester, car c’est comme ça pour les jeux multijoueurs.

Bien que nous aimions généralement comparer environ 40 GPU, compte tenu de ce qui est impliqué ici, ce n’était tout simplement pas faisable, mais nous pensons que nous avons un bon exemplaire de hardware de la génération actuelle. Au total, nous avons testé 7 CPU et 10 GPU sur trois résolutions en utilisant deux préréglages de qualité. Les résultats sont super intéressants, que vous verrez dans une seconde.

Mais comment tester un jeu Battle Royale multijoueur comme Warzone 2.0 ? Ce n’est jamais facile, surtout si vous souhaitez tester plus d’une ou deux configurations matérielles. La collecte de données précises est une véritable mission et prend beaucoup de temps. En effet, deux matchs ne se déroulent pas de la même manière, avec des joueurs tombant à des endroits différents, la charge du système peut varier et vous devez également atterrir au même endroit pour suivre le chemin de la passe de référence et idéalement vous voulez le faire. quelque part où vous ne finirez pas souvent par être tué, alors bonne chance avec ça.

Nous avons également constaté que, de manière réaliste, vous ne pouvez exécuter qu’une seule passe par match, non seulement parce que nous nous faisions tuer à la fin du test presque à chaque fois, mais parce qu’au fur et à mesure que le match progresse, la fréquence d’images augmente généralement car il y a moins de joueurs. .

Par exemple, avec seulement 30 joueurs restants, nous avons vu des creux de 1 % augmenter de 25 %, bien que la fréquence d’images moyenne n’ait été augmentée que d’environ 6 %, ce qui suggère qu’il y avait beaucoup moins de stress sur le processeur en fin de partie. Nous n’avons pu tester cela que quelques fois car cela nécessitait un cercle de fin de partie.

En parlant de cela, nous avons décidé d’effectuer nos tests dans un endroit central car cela nous permettrait d’atterrir avec une relative facilité à chaque fois, quelle que soit la trajectoire de vol et la zone d’atterrissage. L’inconvénient potentiel de l’analyse comparative d’une section plus calme de la carte est que les performances peuvent être un peu plus élevées que ce que vous verrez généralement dans les sections les plus occupées de la carte, et nous avons examiné cela, remarquant que les performances étaient souvent d’environ 10 %. mieux pour la passe de référence.

Mais nous ne pouvons pas faire grand-chose à ce sujet, car vous ne ferez souvent même pas un passage de 20 secondes dans la zone très fréquentée, et encore moins un passage de 60 secondes. Ce que nous avons remarqué, c’est que la mise à l’échelle était similaire pour les configurations matérielles que nous avons vérifiées, de sorte que les marges entre les différents CPU et GPU testés devraient rester les mêmes.

Ce que tout cela indique, c’est que tester les configurations matérielles que nous avons effectuées a pris au moins autant de temps que tous les tests que nous avons effectués pour Modern Warfare 2 en utilisant le benchmark intégré – mais pour 44 cartes graphiques.

Pour ce test Warzone 2.0, beaucoup de temps a été perdu à attendre les jeux, à se charger finalement dans un jeu et à accéder à la section utilisée pour les tests, et à de nombreuses reprises, nous avons été tués pendant les tests, invalidant les résultats nous obligeant à recommencer.

Pour ce test, nous avons couvert les résolutions 1080p, 1440p et 4K, en utilisant les préréglages de qualité « Ultra » et « Minimum ». Nous allons commencer par les benchmarks CPU qui ont été rassemblés à l’aide du RTX 4090 et nous n’avons pu tester que les CPU Zen 4 et Raptor Lake.

Les processeurs Zen 4 d’AMD ont été testés avec la mémoire DDR5-6000 et le Raptor Lake d’Intel avec la DDR5-6400, car ce sont les kits optimaux que nous avons actuellement pour chaque plate-forme, et ils sont similaires en termes de prix.

Benchmarks CPU

Processeur : ultra préréglé

En commençant par les tests préréglés « Ultra » à 1080p, nous constatons que le Core i9-13900K est le processeur le plus rapide, poussant le RTX 4090 à 242 ips en moyenne, avec 177 ips pour les bas de 1 %.

C’était juste 2% plus rapide que le Ryzen 9 7950X en comparant la fréquence d’images moyenne, bien qu’il soit 6% plus rapide en comparant les bas de 1%.

Du 13600K au 13900K, nous n’observons qu’une différence de performances de 7 % pour la fréquence d’images moyenne et de 9 % pour les bas de 1 %, donc même si le Core i9 est plus rapide, les marges ne sont pas énormes.

Les Ryzen 7700X, 7900X et 7950X se situaient tous entre 13600K et 13900K. C’est juste le 7600X qui était plus lent, derrière le 13600K avec une marge de 4%, bien que les creux de 1% aient chuté d’une marge insignifiante. Tous les processeurs ont permis au RTX 4090 de restituer plus de 200 ips en moyenne, ce qui est bon à voir.

L’augmentation de la résolution à 1440p a entraîné un bottleneck (goulot d’étranglement) dur du GPU à environ 200 ips avec des creux similaires de 1% à tous les niveaux. Ainsi, même avec la GeForce RTX 4090, si vous jouez pour une raison quelconque à Warzone 2.0 en utilisant des paramètres de qualité ultra, à condition que vous disposiez d’un processeur assez moderne, vous serez presque toujours limité par le GPU.

Cela est également vrai pour le gameplay en résolution 4K, bien sûr, car nous rencontrons un sérieux bottleneck (goulot d’étranglement) GPU limitant la fréquence d’images moyenne avec le RTX 4090 à 145 ips avec des minimums de 1% pour 77 – 79 ips. Cela étant, examinons le préréglage de qualité « minimum » plus compétitif.

Processeur : Préréglage minimal

Pour ceux qui cherchent à atteindre des fréquences d’images maximales et à obtenir cet avantage concurrentiel visuel, le préréglage minimum fonctionne bien, même si nous sommes sûrs que l’ajustement de quelques paramètres sera optimal.

Ici, nous constatons encore une fois qu’à 1080p, le 13900K est le leader des performances, poussant 252 ips en moyenne, ce qui le rend 4% plus rapide que le Ryzen 7950X. Pendant ce temps, les processeurs Ryzen 9 correspondaient au 13700K, tandis que le 7700X ne parvenait qu’à correspondre au 13600K. Ils l’ont fait avec 227 ips, ce qui rend les deux parties 10% plus lentes que le 13900K.

Le 7600X déçoit ici avec 213 ips, ce qui le rend 6% plus lent que le 13600K et 15% plus lent que le 13900K.

L’augmentation de la résolution à 1440p n’a pratiquement aucun impact sur les performances des processeurs AMD Zen 4, bien que nous constations un impact sur les 13700K et 13600K ainsi que sur les 1% les plus bas du 13900K.

Le 13900K reste en avance sur le 7950X avec une marge de 4%, bien qu’il ne soit qu’un pour cent plus rapide lorsque l’on compare les bas de 1%. Les 7900X et 13700K sont désormais au coude à coude, tandis que le 7700X est légèrement plus rapide que le 13600K, et le 7600X est capable de correspondre au processeur Core i5.

À la résolution 4K, nous sommes principalement limités par le GPU, même avec les paramètres de qualité minimum. Donc, si vous jouez en 4K, Zen 4 et Raptor Lake offriront des niveaux de performances comparables, basés sur ce que nous voyons ici avec le RTX 4090.

Benchmarks GPU

GPU : ultra préréglé

Pour les benchmarks GPU, nous avons un assortiment de GPU car nous n’avons pas pu tester toutes les cartes graphiques que nous aurions voulues. En utilisant le préréglage de qualité ultra à 1080p, nous trouvons sans surprise le RTX 4090 en haut de notre graphique, battant le RTX 4080 par une mince marge de 12 % en raison des conditions de test principalement limitées par le processeur.

Le RTX 4080 n’était également que 12% plus rapide que le 6950 XT car le GPU Radeon rendait 193 ips, ce qui le rend 13% plus rapide que le 6800 XT.

Comme nous l’avons constaté lors de nos précédents tests Modern Warfare 2, les GPU Radeon excellent dans ce titre, et nous en voyons plus ici, car le 6800 XT bat facilement le RTX 3080 avec une marge de 13 %, tandis que le 6700 XT correspond au RTX 3070. .

Ensuite, nous voyons que les Radeon 6600 XT et 5700 XT ont fumé le RTX 3060 avec une marge de 20 %.

Sauter jusqu’à 1440p donne à la GeForce RTX 4090 un peu plus de marge de manœuvre et maintenant le produit phare Ada Lovelace est 24 % plus rapide que le 4080 et 48 % plus rapide que le 6950 XT.

La Radeon 6800 XT n’est désormais que 7% plus rapide que la RTX 3080, bien que la 6700 XT ait pu prendre une bonne avance sur la RTX 3070.

Étonnamment, le 5700 XT a été vu offrant des performances de type RTX 3070, battant facilement le RTX 3060, cette fois avec une marge de 21 %.

Ensuite, à 4K, le RTX 4090 est considéré comme 31 % plus rapide que le RTX 4080 et près de 60 % plus rapide que le 6950 XT. Le RTX 3080 a finalement attrapé le 6800 XT, tandis que le RTX 3070 correspondait au 6700 XT. L’ancienne Radeon 5700 XT de milieu de gamme était encore environ 20 % plus rapide que la RTX 3060.

GPU : Préréglage minimal

Maintenant que les paramètres de qualité minimum sont chargés, veuillez noter que le jeu a été complètement réinitialisé à chaque passage d’Ultra à Minimum (ou vice versa) car un redémarrage complet du jeu est nécessaire pour recompiler les shaders et charger tous les paramètres…

À 1080p, nous pouvons voir que la Radeon 6950 XT est capable de correspondre aux GeForce RTX 4080 et RTX 4090 en raison du bottleneck (goulot d’étranglement) du processeur. Le 6800 XT correspondait également à la fréquence d’images moyenne des GPU de la série RTX 4000, bien que les creux de 1% soient considérablement inférieurs.

Cela signifiait que le 6800 XT battait le RTX 3080, tandis que le 6700 XT battait le RTX 3070. Ensuite, nous voyons que le 6600 XT était 30 % plus rapide que le RTX 3060, tandis que le 5700 XT était 22 % plus rapide.

L’augmentation de la résolution à 1440p aide à réduire le bottleneck (goulot d’étranglement) du processeur, mais même ainsi, le RTX 4090 n’a pas pu battre le 4080, même avec le Core i9-13900K intégré.

Pendant ce temps, la série Radeon 6000 n’a eu aucun problème à battre la série GeForce 3000 avec le 6800 XT renversant le RTX 3080 avec une marge de 13%.

Enfin, nous voyons que le RTX 4090 est 20% plus rapide que le 4080 à une résolution 4K, tandis que le 6950 XT était 12% plus lent que le 4080. Le Radeon 6800 XT était 10% plus rapide que le RTX 3080, le 6700 XT correspondait au RTX 3070 , et le 5700 XT a embarrassé le RTX 3060 de plus de 20 % dans ce scénario.

Emballer

Après avoir passé tant de temps à tester Warzone 2.0, nous aurions aimé avoir plus de données à montrer pour nos efforts, mais c’est comme ça que ça se passe avec les titres multijoueurs. Pour les tests GPU, la référence intégrée fonctionne assez bien et nous ne pensons pas que les marges aient changé par rapport à notre couverture d’origine, même avec quelques nouvelles mises à jour de drivers.

Pour les tests CPU, cependant, cela doit vraiment être fait dans le jeu, et c’est ce que nous ferons pour nos grands benchmarks CPU en tête-à-tête à l’avenir. Mais pour les résultats CPU du premier jour, Warzone 2.0 n’est pas pratique car toute mise à jour du jeu cassera probablement les résultats, ce qui nous obligerait à mettre à jour toutes nos données à chaque fois. Lorsque vous ne testez que quelques processeurs, ce n’est pas un problème, mais lorsque vous faites un tour avec plus de 20 configurations de processeur, ce n’est tout simplement pas faisable.

Pour les meilleures performances absolues dans Warzone 2.0, la recette est plutôt évidente en ce moment : le Core i9-13900K + GeForce RTX 4090 est la voie à suivre. Pour votre argent cependant, le Core i5-13600K avec quelque chose comme la Radeon RX 6800 XT serait un combo tueur étant donné que le 6800 XT peut être acheté pour moins de 600 $ ces jours-ci, et était généralement plus rapide que le RTX 3080.

Comme nous l’avons trouvé dans notre benchmark de plus de 40 GPU de Modern Warfare 2, l’ancienne Radeon RX 5700 XT est une arme dans ce jeu et rien n’a changé avec Warzone 2. À 1440p en utilisant les paramètres de qualité ultra, il n’était que 3% plus lent que le RTX 3070 et seulement 14% plus lent en utilisant le préréglage de qualité minimum, avec plus de 120 ips en moyenne.

Le RTX 3060 est décevant dans ces titres compte tenu de son coût, et le Ryzen 5 7600X a également été décevant, mais certainement pas au même degré. Pourtant, traîner le 13600K d’environ 7% n’était pas agréable à voir et bien que nous soyons sûrs que les propriétaires de 7600X seront satisfaits des performances, lorsque les limitations du GPU seront supprimées, le 13600K est le plus performant ici.

