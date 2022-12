The Witcher 3 nouvelle génération ajoute "détails" curieux que "Ils n’apparaissent même pas dans les notes de mise à jour."

CD Projekt RED optimise The Witcher 3: Wild Hunt pour PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La mise à jour ajoutera non seulement des améliorations graphiques et de performances, mais également d’autres détails mineurs, comme l’a souligné le directeur narratif Philip Weber dans des déclarations à Eurogamer.

« Nous avons caché beaucoup de nouveaux secrets et de petits détails que nous voulons que les gens découvrent », a avancé Weber. En plus des nouvelles animations, certains de ces changements concernent Sardinilla, la fidèle jument du sorcier :

« Sardinilla peut marcher à reculons », mais ce n’est pas tout. Le cheval tourne aussi la tête si vous êtes dans l’eau. « Nous avons essayé d’implémenter beaucoup de ces petits éléments » pour le plus grand plaisir des joueurs. Ce sont des changements qui ne les mettent même pas « dans les notes de mise à jour », il faudra donc les découvrir à l’ancienne : en testant et en comparant.

Le contenu final de The Witcher 3 : Wild Hunt ?

The Witcher 3: Wild Hunt a été lancé en 2015, mais CD Projekt RED a continué à nourrir le produit de contenu. Bien sûr, les deux extensions majeures se démarquent, qui élargissent l’histoire principale avec de nouvelles aventures mettant en vedette Geralt de Rivia. Malgré tout, tout semble indiquer que la version nouvelle génération sera la touche finale. Weber a laissé entendre qu’il était possible qu’ils publient des correctifs ultérieurs pour corriger les bugs, mais aucun contenu supplémentaire n’est prévu.

«Je suis presque sûr qu’il y aura des correctifs, probablement pour réparer les choses, mais je pense qu’en termes de contenu, je dirais que c’est le plan. [que sea la actualización final]. Mais encore une fois, c’est ce qu’on a dit avec Blood and Wine aussi » et au final c’est allé encore plus loin.

La mise à jour nouvelle génération pour The Witcher 3 : Wild Hunt sera disponible à partir du 14 décembre sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Ceux qui possèdent un exemplaire dans la génération précédente pourront accéder gratuitement aux améliorations. La série préquelle sera diffusée sur Netflix le 25 décembre.

Source | Eurogamer