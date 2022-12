La liste Colorful RTX 4070 Ti confirme que la carte est une RTX 4080 12 Go renommée

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Colorful a confirmé la nouvelle que nous attendions : la RTX 4080 12 Go « non lancée » est désormais la RTX 4070 Ti. Le partenaire AIBs (Partenaires constructeurs) a publié une liste de produits pour la prochaine entrée de Lovelace qui montre la plupart des caractéristiques, et elles correspondent à la carte controversée dont Nvidia a décidé qu’elle portait un nom confus.

La liste de la GeForce RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe de Colorful montre qu’elle dispose du même GPU AD104 de 295 mm² qui devait alimenter le RTX 4080 12 Go. Les autres caractéristiques correspondantes incluent les 12 Go de mémoire DDR6X cadencés à 21 Gbit/s, un bus mémoire de 192 bits et une bande passante de 504 Go/s.

Ailleurs, la carte est répertoriée avec une fréquence de base de 2 310 MHz. Nous savons que le GPU peut passer à 2 610 MHz, mais il n’y a aucune mention d’un overclock d’usine sur la page. Il a également un TDP de 285W.

Une caractéristique manquante dans la liste de Colorful est le nombre de cœurs CUDA, mais le 4070 Ti devrait comporter la puce AD104 complète avec 7 680 cœurs, ainsi que 240 cœurs Tensor, 60 unités de traçage de rayons, 30 milliards de transistors et plus. à 160 ROP.

Il est peu probable que les joueurs soient ravis de constater que le RTX 4070 Ti dispose du même connecteur d’alimentation à 16 broches (12VHPWR) qui a causé des problèmes à quelques propriétaires de RTX 4090. Nvidia fait maintenant face à un recours collectif concernant les adaptateurs de fusion, bien que Gamers Nexus affirme que la faute incombe aux utilisateurs qui n’insèrent pas les câbles en toute sécurité. Le consortium PCI a récemment pesé sur le sujet, insistant sur le fait qu’il n’était pas non plus à blâmer.

Nous avons entendu de nombreuses affirmations selon lesquelles le RTX 4070 Ti sera lancé le 5 janvier. L’information importante que nous ne connaissons toujours pas est le prix. Le PDSF de 899 $ du RTX 4080 12 Go a conduit Nvidia à renommer la carte, de sorte que le RTX 4070 Ti sera sans aucun doute moins cher, en particulier avec les 7900 XTX et 7900 XT d’AMD en route. Nous avons même entendu des rumeurs selon lesquelles l’équipe verte pourrait bientôt baisser le prix du modèle RTX 4080 16 Go, qui se vend si mal que les revendeurs ne peuvent pas les déplacer ou rendre les cartes.