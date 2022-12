Ils créent une version de Midnight Suns en 24 heures pour un joueur en phase terminale

De temps en temps, les jeux vidéo nous laissent de belles histoires, comme celle mettant en vedette Luke Wiltshire et Firaxis, les créateurs de Marvel’s Midnight Suns. Luke était un garçon qui a reçu un diagnostic d’un type rare de cancer à l’âge de 14 ans et qui, après 9 ans de combat, a fini par se résigner en sachant qu’il n’y avait aucun espoir d’entrer enfin dans la phase terminale. Luke était un fan non seulement de jeux vidéo, mais aussi de Marvel, et son dernier souhait était de jouer au titre Firaxis avant sa mort, ce que le studio a pu réaliser en un temps record.

Une dernière volonté surprenante

Sachant qu’il était sur le point de mourir, Luke a fait savoir à sa famille quels seraient ses trois souhaits avant de partir : un chiot -dont sa mère s’occupe maintenant-, un cochon de lait rôti… et jouer à Midnight Suns. Malheureusement, le temps lui manquait pour réaliser ce dernier souhait, mais Firaxis a fait ce qui semblait impossible.

Il n’a pas été facile d’amener Luke au siège de l’étude, car le garçon, qui vit en Grande-Bretagne, devrait déménager à Baltimore, dans l’État du Maryland. Mais sa sœur, Claire, a demandé l’aide d’une association appelée Solving Kids Cancer, dont le PDG a fait le reste, en publiant la pétition sur Linkedin. « Les gens l’ont partagé encore et encore, j’ai commencé à recevoir des messages, dont un de Disney et plusieurs de sociétés de jeux vidéo », raconte Gail Jackson, responsable de l’association. « Après quelques semaines, j’ai reçu un e-mail d’une société appelée 2K, dont je n’avais jamais entendu parler. Ils ont vu mon message et ont voulu savoir comment ils pouvaient m’aider. »

Après plusieurs appels téléphoniques, 2K a commencé à tirer les ficelles, mais il y avait encore un problème à résoudre : il n’y avait pas de version jouable de Midnight Suns pour le moment, et le temps tournait pour Luke. C’est alors que Firaxis était capable d’un véritable exploit : créer une version jouable en seulement 24 heures. Ce serait Asim Tanvir, Social Media Manager, qui apporterait une tablette avec ladite version installée afin que Luke puisse en profiter, et qu’il puisse apparaître dans le générique en tant que Game Design Consultant.

Un détail de plus : si vous jouez à Marvel’s Midnight Suns, vous pourrez peut-être trouver un Easter-egg avec Luke comme personnage principal, et c’est que dans un arbre, il peut être lu, gravé, « Luke était ici ». Sachant cela, Luke a déclaré qu’il serait « immortalisé à jamais dans l’univers Marvel ». Enfin, Luke est décédé il y a environ un an, le 12 novembre 2021.

Marvel’s Midnight Suns est maintenant disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.