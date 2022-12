Le module de jeu Orb X de Cooler Master se prépare à nouveau pour l’atterrissage

Vue d’ensemble : janvier approche à grands pas et avec lui vient le Consumer Electronics Show, l’un des événements technologiques les plus influents au monde. Le spectacle devrait être pour la plupart revenu à la normale après quelques années de perturbations dues à la pandémie. Le retour à la normale indique également revenir à certaines constantes de la conférence – vous savez, des choses qui sont presque garanties de se produire au CES comme Razer dévoilant un autre projet révolutionnaire qui ne se concrétisera jamais en un produit réel ou l’introduction d’un autre poste de travail semi-fermé que personne va payer des milliers de dollars.

Cooler Master’s Orb X s’intègre parfaitement dans cette deuxième catégorie. Ce cockpit semi-fermé comprend un dôme de navette motorisé pour une « intimité supérieure » et peut prendre en charge jusqu’à trois moniteurs de 27 pouces. Il existe également des haut-parleurs surround intégrés pour une bonne immersion sans casque, un fauteuil inclinable ergonomique et de nombreux éclairages RVB.

Si tout cela vous semble un peu familier, vous êtes mort. Cooler Master a présenté l’Orb X pour la première fois à l’été 2021. Pour autant que je sache, il s’agit du même produit – il n’a jamais été lancé.

Cela dit, Cooler Master prendra désormais vos informations et vous informera de l’ouverture des précommandes. Nous ne savons toujours pas quand la société prévoit réellement de les mettre en vente ni combien elle en commandera, mais avec le CES qui approche à grands pas, nous aurons peut-être des réponses au début du mois prochain.

Ceux qui recherchent une solution similaire ont des options. ErgoQuest propose une gamme de produits connexes comprenant de multiples déclinaisons de sa station de travail Zero Gravity, le Predator Thronos d’Acer a toujours une page produit en ligne, et comment pourrions-nous oublier la chaise / station de travail de jeu esports Cluvens Scorpion ou le lit de jeu du japonais Bauhutte?

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus dédié, les chaises de jeu traditionnelles de Logitech, Thermaltake et Secretlab valent certainement le coup d’œil. Si le nom de la marque n’est pas un problème, vous pouvez économiser beaucoup d’argent en optant pour une chaise générique, mais ne soyez pas surpris si vous en avez pour votre argent en termes de qualité et de confort.