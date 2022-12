Pokémon Scarlet and Purple confirme un nouvel événement teraid avec Salamence et Tyranitar

Pokémon Scarlet et Purple continuent d’offrir aux joueurs de nouvelles opportunités d’attraper des Pokémon de niveau grâce à des événements spéciaux. La troisième téraincursion spéciale a déjà une date et des protagonistes : Salamence et Tyranitar. Entre le 9 et le 11 décembre, vous verrez les deux Pokémon dans un certain nombre de cristaux sur la carte.

Les teraids Tyranocif et Salamence seront de 4 et 5 étoiles, une note loin de la difficulté que nous avons vue avec le premier teraid de cristal noir. Pendant sa durée, vous pourrez attraper chaque Pokémon dans une plus grande variété de teratypes que ce que l’on peut voir au cours de l’aventure.

Pour y accéder, nous vous recommandons de compléter au moins les 18 médailles de l’histoire principale. Les raids d’un certain niveau sont déverrouillés au fur et à mesure que vous progressez. De plus, ceux en cristal noir ont besoin d’au moins 5 victoires dans les teraids 6 étoiles, qui sont débloqués après avoir visionné les crédits du jeu.

Événements de décembre dans Pokemon Scarlet et Purple

Pokémon Scarlet et Purple auront un mois de décembre passionnant pour les fans de la neuvième génération. Le premier tour d’Unbeatable Charizard s’est terminé le 4 décembre, mais vous aurez une seconde chance avant la fin de 2022. Entre le vendredi 16 décembre à 00h00 (UTC) et le dimanche 18 décembre à 23h59 (UTC) sera à nouveau disponible.

Qu’est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous l’avez manqué, vous aurez une autre tentative pour attraper le Pokémon en question. Si vous l’avez capturé lors du premier événement, vous ne pourrez pas en obtenir un autre. Dans le cas où vous souhaiteriez maximiser l’élevage, il faut vous dire que ce Dracaufeu est compatible avec d’autres Pokémon. Mettez-le à côté d’un Ditto lors d’un pique-nique et obtenez des œufs de Salamèche à partager avec vos amis.

Source : Serebii