Star Wars Jedi : Survivor a déjà une date de sortie et le début 2023 se resserre

Steam vient de faire exploser l’une des surprises de ces The Game Awards 2022. Le store Valve a dévoilé la date de sortie de Star Wars Jedi : Survivor, l’un des jeux qui avait confirmé sa présence au gala de remise des prix de Geoff Keighley. Sa page sur la plateforme vient d’être mise à jour et confirme les rumeurs : l’aventure de Cal Kestis se poursuivra le 15 mars 2023.

Outre la date, les bonus pour réserver Star Wars Jedi: Survivor et le contenu de son édition de luxe viennent également. Au total, nous parlons de trois costumes pour Kestis (un basé sur Han Solo et les voyous des enfers, un autre imitant la version ermite de Luke et un troisième dans le style Lando, moderne et flashy), deux skins pour BD-1 (avec clair rappelant la tenue de camouflage de R2-D2 et d’Endor), une paire de sabres laser et un pistolet blaster.

Sur la page Steam il est annoncé que le jeu se déroule « 5 ans après les événements de Fallen Order ». « Pourchassé jusqu’aux confins de l’univers, Cal Kestis se retrouve entouré de menaces nouvelles et anciennes. Jusqu’où est-il prêt à aller pour se protéger, protéger son équipage et l’héritage de l’Ordre Jedi ? C’est dans les moments les plus sombres de l’histoire. galaxie où sont envoyés les messages les plus importants ».

De même, il est souligné que notre protagoniste a cessé d’être un padawan pour devenir un chevalier jedi, ce qui se traduira par un système de combat beaucoup plus profond avec de nouvelles capacités et pouvoirs. De la même manière, on nous rappelle que « ceux qui s’aventurent au-delà de l’horizon auront leur récompense », justifiant l’exploration et la liberté de choisir la destination du premier volet, éléments moins valorisés dans cette suite.

Il ne reste plus qu’à réserver la date sur le calendrier, faire chauffer du pop-corn et s’asseoir pour profiter de sa nouvelle bande-annonce de gameplay aux Game Awards, où nous vérifierons le saut graphique (car nous supposons que s’il ne sort que le prochain -gen consoles c’est pour une raison). Que la force soit avec nous et puissions-nous rester éveillés à ces heures impies.