Projet L : « Il est extrêmement important que le gameplay soit rapide et les mouvements fluides »

Project L revient en première ligne pour partager la philosophie de l’équipe derrière le projet. Le nouveau jeu de combat signé Riot Games placera la communauté au centre de son expérience. Pour cette raison, ses principaux managers expliquent devant la caméra ce qu’ils veulent réaliser avec la formule jouable qu’ils tissent en ce moment.

Principes de gameplay : c’est ce que vise Project L

Shaun Rivera, directeur de Project L, explique que le studio cherche à créer un jeu dans lequel les joueurs « s’amusent dès le départ » tout en récompensant « le temps que vous avez investi pour les maîtriser ». « Notre rêve est de pouvoir nous assurer que nos champions ont des capacités rapides et puissantes tout en se montrant d’une manière incroyable », dit-il.

Pour Rivera, l’une des clés du gameplay est le mouvement : « Il est extrêmement important que le gameplay soit rapide et que les mouvements soient fluides. Nous pensons qu’il y a beaucoup d’opportunités pour les joueurs de s’exprimer et de le maîtriser par le mouvement. »

Dans Project L, vous pouvez « marcher, courir, esquiver, enchaîner les esquives, sauter, sauter plus haut et super sauter ». En plus de ces entrées partagées par tous les champions, certains des visages de la liste auront des mécanismes de mouvement aériens uniques, ajoutant une couche supplémentaire de profondeur lors du choix de votre principal. « Placer le champion au bon endroit au bon moment est une compétence qui s’améliorera au fur et à mesure que vous progresserez dans le jeu », explique le réalisateur.

Le mouvement fonctionne dans les deux sens : défendre et attaquer. Pour cette raison, Rivera souligne qu’ils veulent « inciter à l’action et s’assurer que l’infraction est récompensée et que les boutons sur lesquels vous appuyez valent la peine d’être appuyés ».

Confirmé en 2019 dernier, Project L est l’un des projets du géant après League of Legends qui fera bientôt ses débuts sur le marché en format free to play.

Source : Jeux d’émeute