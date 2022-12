Quand se termine la saison 1 du chapitre 4 de Fortnite ? Combien de temps ça va durer?

La saison 1 de Fortnite Chapter 4 a débuté le dimanche 4 décembre 2022. Cependant, comme pour le reste des saisons de Fortnite, elle ne durera pas éternellement, et nous savons déjà quand elle se terminera. Dans cette news on vous dit tout à ce sujet ; continue de lire:

Quand Fortnite Chapitre 4 – Saison 1 se termine-t-il ? Combien de temps cela va-t-il durer ?

Comme toujours, la date de fin de la saison actuelle de Fortnite apparaît dans l’onglet Battle Pass. Dans le texte ci-dessous à gauche, nous pouvons voir que la saison 1 de Fortnite Chapter 4 se termine le 10 mars 2023.

La saison 1 de Fortnite Chapter 4 se termine le 10 mars 2023

Cela indique que Fortnite Chapter 4 – Season 1 durera au total 96 jours. C’est-à-dire trois mois et six jours. Cela nous aide à son tour à savoir combien de niveaux nous devrons gravir chaque jour pour atteindre le niveau 200, qui est le niveau auquel nous pouvons débloquer toutes les récompenses Battle Pass : 2,08 niveaux par jour. Avec le nombre d’événements en tous genres, et les nombreux sets de Missions, il ne devrait pas nous être difficile d’atteindre le niveau 200 dans le temps imparti si nous jouons constamment et complétons tous les défis.

La saison 1 de Fortnite Chapter 4 a apporté avec elle une multitude de nouveautés telles que le Doom Slayer et Geralt of Rivia et il semblerait qu’elle ait un peu attisé la flamme au sein de la communauté des joueurs, relativement blasée par la stagnation qui était perçue dans le jeu. dans les bars récents de la saison dernière. Seul le temps nous dira si Epic Games est capable de suivre le rythme et la barre haute qu’ils se sont fixés depuis le début de la saison en cours.

Nous vous rappelons que nous avons un guide Fortnite dans lequel nous parlons de tous les aspects importants du jeu. Ne le manquez pas et entrez-y fréquemment pour être au courant de tout ce qui se passe dans Fortnite Battle Royale.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration