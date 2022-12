The Callisto Protocol est bombardé par Steam à cause de ses mauvaises performances PC

En bref : De nombreux fans de Dead Space avaient été enthousiasmés par l’arrivée de The Callisto Protocol, un successeur spirituel de la série d’horreur qui est arrivée pour la première fois en 2008. Son accueil par les testeurs a généralement été meilleur que la moyenne, mais ce n’est pas le cas sur Steam. , où la version PC a été critiquée pour ses performances catastrophiques, même sur les machines les plus puissantes. Les développeurs ont maintenant publié un correctif pour résoudre ces problèmes, bien que tout cela semble tristement familier.

The Callisto Protocol a reçu plusieurs notes plutôt bonnes (PC Gamer) et très bonnes (Eurogamer), ainsi que des notes résolument moyennes (GameSpot). La meilleure version du jeu – celle sans aucun problème de performances significatif – se trouve sur la PlayStation 5. Les propriétaires de Xbox et de PC n’ont pas passé un moment aussi fluide.

En plus d’être limitée par les performances monocœur, la version PC alimentée par Unreal Engine 4 souffre d’un saccade majeur de la compilation des shaders. Cela provoque un si mauvais attelage que certains ont qualifié le jeu d’injouable, ce qui a conduit à un bombardement de critiques sur Steam qui a vu 45% des personnes donner au protocole Callisto une note négative. Il convient de noter que tous ne sont pas au-dessus de ses performances – certains n’aiment tout simplement pas le jeu lui-même.

Vendredi, le studio a publié un correctif pour remédier au saccade du PC. « Après la mise à jour, vous pouvez voir un saccade temporaire dans le menu du jeu la première fois que vous lancez l’application », a écrit Striking Distance. « Nous travaillons sur d’autres optimisations dans les jours à venir. »

Nous sommes conscients que certains utilisateurs rencontrent des problèmes de saccade sur le PC. Nous avons un correctif qui sera disponible dans quelques heures pour améliorer les performances, avec un certain nombre de mises à jour supplémentaires en cours. — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) 2 décembre 2022

Il semble que le correctif ait résolu de nombreux problèmes, bien qu’une poignée de critiques récentes de Steam se plaignent que les creux de cadre en font toujours une expérience choquante.

Les caractéristiques PC recommandées par le protocole Callisto sont plus élevées – un Intel Core i7-8700 / Ryzen 5 3600 avec une GTX 1070 ou une Radeon RX 5700 – mais certainement pas aussi élevées que A Plague Tale Requiem, qui recommande un RTX 3070 pour 60 ips en 1080p.

Début septembre, le directeur du protocole Callisto a tweeté que l’équipe de développement travaillait 6 à 7 jours par semaine pendant 12 à 15 heures par jour. Il a ensuite dû s’excuser d’avoir semblé glorifier la culture crunch. Le jeu était l’une des rares grandes versions à ne pas connaître de retard, mais peut-être qu’il aurait pu en utiliser un.