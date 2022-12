Les Game Awards 2022 seront "nettement plus court" cette année

Les Game Awards, le gala de remise des prix qui comprend également des publicités et des performances en direct, durent généralement plusieurs heures. Tout au long de ces années, les voix les plus critiques ont aiguisé leurs couteaux contre Geoff Keighley et son émission, car elles pensent que sa durée est excessive. Le maître de cérémonie du gala en est conscient et a confirmé que l’édition de cette année sera plus courte.

« Une chose que nous faisons cette année est d’essayer de raccourcir un peu le spectacle », a-t-il révélé dans un flux en direct sur Twitter. « Je ne dirai rien officiellement avant que nous fassions les répétitions, mais je pense que ce sera beaucoup plus court cette année. »

Et pourquoi avez-vous décidé d’opter pour un gala plus court ? Keighley a réfléchi à cela et a indiqué que la « fatigue » était la principale raison. Il soutient que beaucoup veulent faire partie de l’émission et qu’il y avait trop de jeux, donc dans cette édition, ils vont faire des coupes à cet égard :

« Nous avons considérablement réduit la durée de l’événement. Il y aura moins de matchs, moins de gros matchs », a-t-il assuré. En tout cas, le Canadien a annoncé que The Game Awards 2022 mettra en vedette entre 30 et 40 jeux vidéo.

Quels sont les nominés GOTY en 2022 ?

Il ne reste plus que quelques jours pour que le titre qui remporte le prix du meilleur jeu de l’année soit déterminé. Parmi les candidats figurent bien sûr les deux grands favoris : d’un côté, Elden Ring, le chef-d’œuvre de From Software réalisé par Hidetaka Miyazaki ; de l’autre, God of War Ragnarök, suite du jeu de 2018. Les autres candidats sont A Plague Tale : Requiem, Stray, Horizon Forbidden West et Xenoblade Chronicles 3.

Les Game Awards 2022 auront lieu le 8 décembre (9 décembre en France), à ​​partir de 13h30 (CET). Chez Netcost-Security, nous le couvrirons minute par minute, à la fois dans la section des nouvelles et en direct dans le texte et la vidéo.

Vous pouvez donc voter dans la catégorie Player’s Voice. N’oubliez pas que Valve offre un Steam Deck chaque minute.

