Plus de 2 500 phoques de la Caspienne retrouvés morts le long des côtes russes : mystère des causes

Mort inquiétante des phoques de la Caspienne le long de la côte du Daghestan, avec plus de 2 500 spécimens retrouvés morts. L’espèce est menacée d’extinction.

Un des phoques retrouvé mort. Crédit : Twitter/Sirena/Belsat en italien

Au moins 2 500 spécimens de phoques de la Caspienne (Pusa caspica) ont été retrouvés morts le long de la côte russe de la mer Caspienne. C’est un immense drame environnemental, sachant que depuis 2008 ces magnifiques phoques sont classés en danger d’extinction (code EN – Endangered) dans la Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), le principal organisme mondial qui s’occupe avec la protection de la biodiversité. La population globale d’adultes s’élève à 68 000 spécimens, selon les estimations de l’UICN. Pour le moment, les causes du décès ne sont pas connues, mais il ne semble pas être associé à des phénomènes violents ou à la pollution de l’eau. Des échantillons biologiques des pinnipèdes décédés ont été envoyés dans des laboratoires de zooprophylaxie pour tenter de faire la lumière sur l’événement inquiétant.

Tout a commencé il y a quelques jours, lorsque des responsables du Daghestan – la république de la Fédération de Russie le long des côtes de laquelle les carcasses ont été retrouvées – ont signalé la présence de 700 animaux morts. Le nombre de phoques de la Caspienne est rapidement passé à 2 500, selon un message du Telegram du ministère des Ressources naturelles du Caucase. « Les corps ont été retrouvés à différents endroits, notamment dans la région de Yuzbash, ainsi qu’entre les embouchures des rivières Sulak et Shurinka », ont précisé les experts, ajoutant que l’on n’en saura plus qu’après des analyses en laboratoire. Comme l’a rapporté le Guardian, le Dr Zaur Gapizov, directeur du Centre de protection de l’environnement de la Caspienne, indique que les phoques sont probablement morts il y a quelques semaines. Les carcasses ne présentent aucun signe de mort violente et il ne semble même pas qu’elles aient pu être piégées dans les filets des pêcheurs. Parfois, beaucoup de ces merveilleux animaux meurent de noyade précisément parce qu’ils se retrouvent dans des articles de pêche.

Le journal britannique explique que l’Agence fédérale pour la pêche du Daghestan et certains procureurs ont inspecté la côte et collecté des données pour toutes les enquêtes sur l’affaire, mais pour le moment aucun polluant n’a été identifié. Il convient de noter que plusieurs décès massifs récents (dont trois sont survenus cette année au Kazakhstan) sont dus à des causes naturelles, mais cela ne peut être certain pour le moment. Beaucoup de ces petits mammifères marins – 1,5 mètre de long et pesant environ 85 kilogrammes – ont par le passé été tués par le virus de la maladie de Carré ; il ne peut être exclu que l’agent pathogène mortel ait encore frappé.

On pense que la population de ces phoques était autrefois de 1,5 million, avant de tomber à environ 400 000. Cependant, les estimations les plus récentes des principaux organismes de conservation ne dépassent pas 70 000 individus. Les phoques de la Caspienne sont endémiques des eaux saumâtres de cette mer – c’est-à-dire qu’ils ne vivent que là-bas – et tout événement de mortalité massive risque d’éroder davantage la stabilité de la population, menacée par de multiples facteurs anthropiques.