Combien de temps dure le protocole Callisto ? Histoire, platine, achèvement à 100%…

Ce week-end, de nombreux joueurs profitent de The Callisto Protocol, la nouvelle aventure d’horreur et de science-fiction de Glen Schofield, créateur de Dead Space. Mais puisque le titre est sorti il ​​y a quelques jours à peine, il est fort probable que de nombreux doutes soient également nombreux, et l’un d’entre eux revient chaque fois qu’un nouveau jeu vidéo arrive en store : quelle est sa durée ? Nous vous disons combien d’heures vous avez besoin pour terminer l’histoire, les trophées et 100%.

Le protocole Callisto : durée de la campagne

Le jeu de science-fiction de Striking Distance Studios ne possède -pour l’instant- qu’un seul mode de jeu, qui n’est autre que la campagne/histoire principale. La durée est soumise au niveau de difficulté, puisqu’il s’agit d’un titre linéaire et que l’obtention de tous les objets de collection ne varie pas trop, car ils ne sont pas particulièrement cachés et seuls certains vous obligent à faire un petit détour.

Cependant, la difficulté choisie est un facteur déterminant, car dans le niveau de sécurité maximale (difficile), il faut bien gérer les ressources et procéder lentement avec beaucoup de soin, surtout dans les premières heures. De son côté, si on joue en mode facile ou normal, il est possible de profiter d’une plus grande quantité de munitions et les ennemis ne prennent pas trop de coups.

Alors, combien de temps dure le protocole Callisto ? Dans les niveaux facile et normal, environ 10-12 heures, tandis que dans les niveaux difficiles, la chose peut être proche de 15 heures. Comme nous le disons, obtenir 100% (fichiers texte et journaux audio) augmente à peine la durée d’une heure, car la plupart sont à la vue de tous et pour en obtenir d’autres, vous n’aurez qu’à accéder à une pièce adjacente et à vaincre quelques ennemis . Il n’y a pas grand chose d’autre à voir.

Enfin, si nous jetons un coup d’œil aux réalisations et aux trophées, l’un d’eux nécessite de trouver tous les objets de collection, mais si nous regardons le reste, presque tous peuvent être obtenus en jouant normalement, sans rien faire de spécial au-delà d’esquiver correctement ou améliorer une arme au maximum, entre autres. Par conséquent, il est possible d’obtenir du platine dans une durée estimée de 15 à 16 heures.

Le protocole Callisto est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Dans ce lien, vous pouvez lire notre analyse avec une note.