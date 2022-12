Windows 11 est déjà présent sur un ordinateur sur quatre, selon Steam

La dernière enquête Steam sur le matériel et les logiciels révèle que Windows 11 maintient une grande évolution en termes d’adoption dans le secteur des jeux. Si en juin le dernier système d’exploitation de Microsoft a dépassé la barre des 20%, les données de novembre montrent que l’écart entre Windows 10 et Windows 11 continue de se réduire.

Les données Steam montrent que Windows 11 est déjà présent sur un ordinateur sur quatre, avec une part d’utilisation de 27,98 %. La principale victime est Windows 10 qui perd 3,31% par rapport au mois précédent et reste à 65,60%.

Le secteur des jeux prend en charge Windows 11, malgré les problèmes

Ces données montrent que les gamers font confiance aux fonctionnalités introduites par Microsoft dans Windows 11 pour ce marché : optimisations pour les jeux dans windows, DirectStorage avec DirectX 12 Ultimate, AutoHDR… Rappelons que le segment gaming a été l’un des plus promus avec le lancement du système opérationnel.

Cela contraste avec les problèmes rencontrés par Windows 11 avec certaines cartes graphiques NVIDIA ou processeurs Ryzen 7000, qui ont été corrigés avec diverses mises à jour.

Ainsi, en termes de logiciels, Windows 10 continue de mener le classement, suivi de Windows 11. Windows 7 64 bits reste en troisième position avec 1,88 %. Concernant le calcul global par constructeur, Windows est en tête du sondage avec 96,11%, suivi de MacOS avec 2,45%. Enfin, Linux ferme le podium avec 1,44 %.

Si l’on passe au monde du hardware, la référence reste Intel et les CPU à 6 cœurs triomphent. Quant à la RAM, 16 Go est toujours le montant choisi par la plupart des joueurs. La principale variation se trouve dans la section graphique, puisque la GTX 1060 perd la première position et est remplacée par la GTX 1650.