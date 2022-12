Fortnite Chapter 4 est alimenté par Unreal Engine 5.1; voici sa nouvelle apparence graphique

Fortnite Chapter 4 est une réalité depuis quelques minutes seulement; La saison 1 est désormais disponible et parmi ses nombreuses nouveautés, on retrouve une révolution graphique sur PC, PS5, Xbox Series X|S et la version via le cloud, grâce à la mise en place de diverses technologies Unreal Engine 5.1, le tout nouveau et prometteur moteur d’Epic Games.

L’un des outils qui attire l’attention est Nanite, un système qui permet de générer une architecture géométrique à partir de millions de polygones en temps réel, permettant à chaque brique, planche de bois ou structure murale d’être façonnée indépendamment. Il en va de même pour les milieux naturels, où un seul arbre est composé d’environ 300 000 polygones.

Fortnite Chapter 4 avec Unreal Engine 5 : toute l’actualité

En plus de Nanite, la technologie Lumen est également présente dans cette nouvelle génération du titre, quelque chose d’essentiel pour que le ray tracing fonctionne de manière fiable et obtienne le meilleur résultat possible. Lumen a également un impact important sur l’éclairage global en temps réel lorsque le jeu tourne à 60 FPS. Bien sûr, les détails ne manquent pas, comme le fait que notre costume reflète les lumières et les couleurs de l’environnement ; si nous traversons un tapis rouge, nous verrons ce ton illuminer notre corps.

De son côté, la super résolution en temps réel (TSR) garantit des performances fluides tandis que le jeu fonctionne à des résolutions très élevées et des paramètres graphiques élevés, tandis que les cartes d’ombres virtuelles permettent à n’importe quel élément de projeter sa propre ombre en temps réel (briques). , des branches d’arbres, des chapeaux et des objets encore plus petits, par exemple).

Guide du chapitre 4 de Fortnite

Comme d’habitude, chez Netcost on continue au pied du canyon pour vous proposer tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle génération de Fortnite. Dans notre guide complet, vous avez déjà des articles dédiés disponibles tels que la nouvelle carte et toutes les armes, entre autres. La saison 1 du chapitre 4 de Fortnite vient tout juste de commencer.

Source | Fortnite Chapitre 4 (Epic Games)