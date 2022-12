Recharge (rapide) des voitures électriques sans boîtier mural : voici vos options

Je conduis une voiture électrique et je n’ai pas de boîtier mural – car ce n’est pas absolument nécessaire. Je vais vous montrer quelles options alternatives vous avez et quelles vitesses de chargement vous pouvez atteindre.

Contenu:

Recharger à la maison sans boîtier mural : la prise Schuko n’est pas une bonne idée

Sans wallbox, cela peut être dangereux et prendre beaucoup de temps. Photo : Adobe Stock)

Si vous n’avez pas de wallbox à la maison, le premier réflexe est probablement de brancher la voiture sur la prise domestique normale. C’est tout à fait possible et c’est une façon de recharger votre voiture électrique, mais nous vous le déconseillons car cela peut être dangereux et prend généralement beaucoup de temps.

Si vous souhaitez recharger votre voiture à partir de la prise, vous avez besoin d’un câble de type 2 vers Schuko. Le type 2 est le connecteur de charge lente standard en Europe que vous branchez sur votre véhicule électrique pour le recharger.

Attention au risque d’incendie

Avant cela, vous devez cependant impérativement faire vérifier vos raccordements et votre réseau électrique domestique par un professionnel. Le chargement d’une voiture électrique utilise toute la puissance des prises sur une plus longue période de temps – ce qui n’est généralement pas ce pour quoi elles sont conçues. Cela crée un risque d’incendie, qui est encore plus grand dans les ménages plus âgés.

Si vous avez fait vérifier la ligne et avez décidé de recharger via la prise domestique, assurez-vous également que vous n’utilisez pas de rallonges ou d’adaptateurs. Parce que ceux-ci signifient une résistance supplémentaire, ce qui entraîne à son tour plus de développement de chaleur. De plus, avec certaines voitures électriques, vous pouvez également limiter la vitesse de charge dans le logiciel de la voiture elle-même. Tu devrais. Cela peut prendre plus de temps de cette façon, mais vous réduisez le risque d’incendie.

Dans tous les cas, le processus de charge avec la prise domestique prend du temps, car vous consommez ici un maximum de 2,3 kW. A titre de comparaison : les bornes de recharge rapide les plus modernes peuvent atteindre jusqu’à 350 kW, soit plus de cent fois plus. Bien sûr, la durée du processus dépend également de la taille de votre batterie. Une charge complète peut durer de 10 à plus de 24 heures.

La wallbox mobile pourrait remplacer la wallbox fixe

Le Juice Booster 2 est pratique pour les déplacements.

Il existe une solution intermédiaire entre la prise Schuko et le boîtier mural : le boîtier mural mobile. Il s’agit essentiellement d’une civière qui a une boîte murale installée dans le câble. Avec différents adaptateurs, vous pouvez connecter le boîtier mural mobile à la prise domestique ou aux prises CEE haute intensité et camping. Vous pouvez atteindre des vitesses de charge allant jusqu’à 22 kW avec un boîtier mural mobile.

Étant donné que le boîtier mural est inclus dans le câble lui-même, vous pouvez simplement le ranger dans le coffre et l’utiliser lors de vos déplacements. Et partout où il y a une prise. Au camping, dans la maison de vacances ou dans votre propre garage.

Bien que l’achat d’un boîtier mural mobile soit aussi cher que celui d’un boîtier mural classique, vous économisez ici sur les coûts d’installation. A une extrémité du câble vous trouverez un connecteur de type 2, l’autre est variable. Vous obtenez souvent des adaptateurs pour les prises domestiques, CEE 32, CEE 16 ou une prise de camping. L’équipement du boîtier mural mobile dépend du modèle respectif. Les exemples sont le Juice Booster 2 ou la station de charge Lapp Mobility.

La wallbox mobile peut même remplacer complètement la wallbox classique, car elle remplit le même rôle et offre une flexibilité supplémentaire. Par rapport aux câbles de charge normaux pour la prise Schuko, le boîtier mural mobile a l’avantage de protéger la prise et le câble de charge lui-même contre la surchauffe. Néanmoins, la prise et le circuit d’alimentation doivent être conçus pour des performances élevées sur une longue période.

Recharger sans boîtier mural : les chargeurs publics (rapides) comme alternative

Les chargeurs publics sont plus sûrs mais plus chers. Photo : Adobe Stock

Les bornes de recharge publiques sont plus rapides et plus sûres. Bien sûr, elles sont aussi un peu plus chères que la recharge sur la prise Schuko, mais au moins pour moi, ça vaut le coup. Je n’utilise que des chargeurs publics car je n’ai actuellement aucun moyen d’installer une wallbox et je n’ai pas à m’inquiéter de l’incendie de ma maison.

Il existe essentiellement deux types de chargeurs publics : lent et rapide. Vous pouvez souvent trouver la variante rapide sur l’autoroute. Les chargeurs rapides chargent avec au moins 50 kW et jusqu’à 350 kW ou plus. Pour l’utiliser, votre voiture doit disposer d’une connexion CCS. Le câble correspondant est intégré à la station de charge. Vous n’avez donc pas à l’apporter vous-même.

De plus, la vitesse de charge maximale est également limitée par la voiture elle-même. Vous ne pouvez pas recharger chaque voiture avec 350 kW sur un chargeur de 350 kW. Vous pouvez savoir exactement à quelle vitesse votre voiture peut être chargée à partir des détails techniques du manuel d’utilisation.

Vous êtes plus susceptible de trouver des chargeurs lents dans les villes, par exemple dans les parkings des supermarchés, les parkings publics, et j’en ai également vu dans les stations-service. On a l’impression que les chargeurs poussent comme des mauvaises herbes hors du sol.

Leur puissance de charge maximale est de 43 kW et vous avez besoin d’une fiche et d’une prise de type 2. Ceci est standard en Europe et devrait être installé dans toutes les voitures électriques modernes. Certaines stations lentes vous obligent à apporter votre propre câble de type 2. Cependant, certains modèles plus anciens du Japon ont toujours une prise Chademo, pour laquelle des adaptateurs sont disponibles.

Certains employeurs proposent des bornes de recharge dans les parkings où les employés peuvent recharger leur voiture électrique. Le week-end ou après les heures de travail, certaines entreprises ouvrent les chargeurs au public. De cette façon, ils ne restent pas inutilisés.

J’utilise principalement des bornes de recharge lente car elles sont moins chères et économisent la batterie. Ici, je peux garer la voiture et revenir plus tard pour récupérer une voiture pleine. Lors de trajets plus longs, je peux recharger ma Dacia Spring avec le chargeur rapide en 30 minutes environ. Les modèles plus récents le font souvent encore plus rapidement.

type de charge la rapidité prise domestique 2,3 kW maximum boîte murale 11KW – 22KW Boîte murale mobile Jusqu’à 22kW Chargeur public lent Jusqu’à 43kW Chargeur rapide public Jusqu’à 350kW

Charger à la maison avec un boîtier mural : généralement la meilleure option

La wallbox domestique est la meilleure option. Photo: Euronics

Cependant, si vous avez la possibilité d’installer une wallbox dans votre maison, c’est certainement la meilleure option. Parce qu’elle est plus sûre et plus rapide que la prise Schuko et moins chère et plus pratique que les bornes de recharge publiques. Ainsi, vous obtenez le meilleur des deux mondes.

Avec la wallbox, vous avez généralement le choix entre 11 kW ou 22 kW. Avant de vous décider, vous devriez voir à quelle vitesse votre voiture peut se recharger avec le Type 2. Parce qu’elle ne charge pas plus vite que 11 kW de toute façon, une box de 22 kW n’a pas de sens pour vous.

Dans la plupart des cas, la box 11 kW est de toute façon le meilleur choix, car elle est moins chère, économise la durée de vie de la batterie et vous avez généralement le temps de recharger la voiture à la maison. Par exemple, vous pouvez le laisser charger pendant la nuit et démarrer le matin avec une batterie complètement chargée.

Si vous ne savez pas quelle est la meilleure option, vous pouvez demander conseil à une agence Euronics près de chez vous. Le service de raccordement et de montage vous aidera également à installer la box en toute sécurité.

Avec de nombreux modèles, vous pouvez utiliser une application pour démarrer et arrêter le processus de charge du boîtier mural ou définir des heures précises auxquelles la voiture doit être chargée. Si vous avez un contrat avec de l’électricité hors pointe bon marché, vous pouvez faire le plein à un prix particulièrement avantageux. Si vous possédez un système photovoltaïque, vous pouvez également charger la voiture électrique à l’énergie solaire via le boîtier mural.

Ai-je vraiment besoin d’un boîtier mural ?

Un chargement lent peut prendre du temps. Photo : Adobe Stock

Si vous souhaitez acheter une voiture électrique mais que vous n’avez pas de boîtier mural, ce n’est pas un problème. Vous pouvez utiliser les bornes de recharge publiques ou recharger votre voiture à la prise Schuko. Avec ce dernier, cependant, vous devez être prudent et faire vérifier votre réseau électrique par un expert au préalable.

Si vous avez la possibilité d’installer une wallbox mais que vous ne l’avez tout simplement pas encore fait, c’est certainement la meilleure option. Si vous êtes locataire ou si votre foyer est composé de plusieurs personnes, vous devez coordonner l’installation d’un boîtier mural avec le propriétaire ou la communauté de propriétaires. Qui sait, peut-être que quelqu’un d’autre dans votre maison voudra peut-être aussi acheter une voiture électrique, et vous pouvez convenir avec le propriétaire de partager le coût.

Photo de couverture : Adobe Stock